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    「侏羅紀」現身苑裡 打造恐龍稻田圖騰

    「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術，展現農業與流行文化跨界結合的創新魅力，即日起到七月十三日開放參觀。（苑裡鎮農會提供）

    「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術，展現農業與流行文化跨界結合的創新魅力，即日起到七月十三日開放參觀。（苑裡鎮農會提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮農會稻田彩繪技術知名，獲一家電影公司青睞，為即將於七月二日上映的電影「侏羅紀世界：重生」宣傳，雙方合作在苑裡農會藺草文化館旁稻田，勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰，即日起到七月十三日開放民眾參觀。

    電影公司與農會合作 即起開放

    苑裡鎮農會表示，電影公司與該農會合作，共同在農會藺草文化館（苗栗縣苑裡鎮彎麗路九十九號）旁打造全台最大「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術。

    5個月耕耘 面積2700平方公尺

    這片稻田彩繪面積二千七百平方公尺，歷經五個月的規劃與耕耘，從一月展開計畫、二月土地整地、三月播種，到五月終於完整呈現，以超過三萬五千株稻秧勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰，成為結合電影元素與農業特色的全新打卡熱點。

    苑裡鎮農會表示，「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術，展現農業與流行文化跨界結合的創新魅力，即日起到七月十三日開放參觀，現場設有觀景平台，歡迎影迷與遊客親臨現場拍照打卡，沉浸在稻浪間，一同感受極致的磅礡氣勢。

    設觀景平台 參觀至7月13日

    苑裡鎮稻作面積為全苗栗縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，早期以十二生肖為主題，近年來圖形多樣化，包括媽祖、耶誕老人、麋鹿、石虎、黃色小鴨等都曾入題，廣受好評，成功為地方注入觀光新能量。

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