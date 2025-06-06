（台南）後壁農地堆滿疏浚泥砂 居民不滿

八掌溪疏浚後的泥砂大量堆置在台南後壁台糖農地，地方憂心喪失滯洪功能導致淹水。（李宗翰提供）

2025/06/06 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕水利署第五河川分署執行台南、嘉義交界的八掌溪疏浚工程，市議員李宗翰昨天總質詢指出，疏浚後的泥砂大量堆置在台南後壁的台糖農場，而喪失農場原有的滯洪功能，去年凱米颱風來襲，八掌溪破堤造成後壁等地大淹水的事件，殷鑑不遠，希望市府出面協調處理，否則地方正醞釀發起抗議。

市長黃偉哲表示，市府會立即和水利署第五河川分署連繫，市府的原則是土方堆置，絕不能危害到台南。

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李宗翰表示，八掌溪的疏浚工程由第五河川分署執行，嘉義縣政府是同步將周邊土地整理為水上產業園區開發用地，然而疏浚出的泥砂卻大量堆置在台南後壁台糖農地，原本能在大雨來臨時發揮滯洪功能的農地，在疏浚後原本應嘉南兩地共同分擔的土石，最終卻讓台南承受更多負擔，導致當地的滯洪功能大幅削弱。

李宗翰表示，地方里長已正醞釀發起抗議，他希望市府能出面協調。水利局說，至於暫置土方去化的部分，市府已有公共工程營建剩餘土方媒合平台，如果相關公共工程有土方需求，可藉由土方媒合作業加速堆置土方去化，市府後續也會儘速跟五河分署研商加強土方堆置區域周邊排水防護措施。

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