（台南）衝浪到漁光島 「小辣椒」莊琇妃力推

莊琇妃在安平漁光島月牙灣衝浪的美帥之姿。（莊琇妃提供）

2025/06/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是海洋城市，安平漁光島已成為南台灣衝浪新興地，發起成立南市體育總會衝浪委員會的主任委員莊琇妃，健美身材正是狂戀陽光與海洋的最佳寫照。她希望能夠結合台南文化與海上觀光活動，打造台南成為衝浪運動新樂園。

莊琇妃平時就喜愛親近大自然，勇於嘗試各種挑戰，被好友取綽號「小辣椒」。日前台南國際龍舟錦標賽她加入「立驛國際鉄南人」隊伍，與隊友們奪下小型龍舟女子組亞軍，即將靠近終點奪標的火辣帥勁，令觀眾印象深刻。

請繼續往下閱讀...

兩年前接觸海洋，展開衝浪人生的莊琇妃，也培養出熱愛大海與推廣衝浪運動的願景。她表示，期望藉由委員會推動平台，為這項充滿活力勇氣與自信挑戰的運動注入新能量，將海洋知識與衝浪文化推廣出去。開創蓽路藍縷不是一條好走的路，委員會的成立本身就不容易，但還是希望透過這個平台，能夠帶給大家更多的海洋知識，培養健康積極的正向能量。

漁光島月牙灣優美海岸線，去年就有一家美國知名衝浪品牌，邀請美國夏威夷、葡萄牙、荷蘭、南非等多位國際衝浪好手，實地體驗漁光島衝浪樂趣。莊琇妃說，漁光島已成為台灣新興的衝浪點，平常適合初、中階玩家，浪大時，也適合高階衝浪玩家，希望透過國際衝浪好手交流體驗與心得分享，吸引更多國內外玩家來漁光島衝浪，享受台南的熱情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法