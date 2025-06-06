（台南）新營改造圓環 7月底前開工

為改善新營中山路圓環周邊行車動線，工程預計7月底前展開。 （李宗翰提供）

2025/06/06 05:30

規劃調整車道重劃標線、強化指示、增加友善人行空間 工期3個月

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善新營中山路圓環周邊行車動線、停車位不足及人行空間使用效率不佳等問題，市府目前正規劃相關改善工程招標作業，預計可在七月底前開工，工期約三個月。南市交通局表示，改善工程將參考歸仁圓環改造經驗，並同步改善民眾至圓環周邊機構洽公時停車位不足問題，及增加友善人行空間。

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參考歸仁圓環經驗 也增停車位

市議員李宗翰昨天總質詢關切新營中山路與中正路圓環交通設施改善工程，指圓環改善計畫早在二○二二年即完成規劃，整個改善工程一直停滯不前，卻遲遲未見施作進度。甚至傳出有許多民間團隊參與設計，但相關經費遲遲無法到位，要求市府應立即執行，切勿讓改善案空轉流於紙上談兵。

目前汽機車路口交織 屢生事故

李宗翰表示，新營圓環的寬度超級寬，寬到機車可以在裡面，從最外線騎行到最內線，像切西瓜一樣行駛，這種情形很常發生而險象環生，而汽機車也經常在路口交織而發生交通事故。圓環改善工程已規劃多時，地方殷切期盼，卻遲遲未見施工，目前進度如何？

工務局表示，今年五月上旬已核定補助新營公所工程經費辦理圓環改善工程，目前新營區公所已上網招標，預計六月底前完成決標，七月底前開工，整體工程預估工期約三個月；工程期間交通局也將配合進場，同步進行標線調整。

人行道往內退 外側劃設機車格

工務局指出，經研商確定，圓環車道採渦輪型配置，現有人行道往內退二．五公尺，設置與車道平行的汽車停車格。人行道的外側則劃設機車格，並於內側保留一．五公尺以上的人行通道，提升整體通行與停車效率。

交通局說，由於該圓環周邊道路空間較為寬敞，現有車道及路肩過寬，易導致行車與停車秩序混亂，加上人行道串聯性與使用效能不佳，因此參考歸仁圓環改造經驗，規劃以標線方式進行調整，包括圓環內車道重新劃設、進出圓環路口強化指示，及友善人行空間。

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