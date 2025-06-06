澎湖城鄉韌性演習 美方來觀察

國家住都中心選定新興公園旁土地，規劃蓋新興安居社宅，二戰後美軍宿舍「榕之屋」屬非歷史建築物將拆除。（記者葛祐豪攝）

2025/06/06 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖戰略地位重要，昨天舉行城鄉韌性演習，擔任督導官的行政院政務委員季連成前中將，直接點名各項疏失，參加演習人員都感受到中央積極備戰不求戰的決心。

昨天的城鄉韌性演習首站前往西衞社區活動中心戰時民生必需品供需站，由於西衞是馬公第一大里，人口數七九○○餘人，季連成質疑只設一個供需站，不符合現實狀況，隨後更指著看板瓦斯行電話，當場要求澎湖縣政府官員落實開口契約，以備戰時之需，並要求增設民生供需站。

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另外，澎湖舉行城鄉韌性演習時，出現來自英國天空電視台記者，記者否認是因為澎湖為第一戰區才來採訪，只表示剛好時間上安排，就前來澎湖拍攝，但外國面孔出現，顯示兩岸之間的劍拔弩張，引發國際媒體重視。

除了英國天空電視台記者外，演習會場還有五位美國人，其中一人是東方面孔，傳出是美國在台協會高雄辦事處人員，另外則是美軍，位階都是士官，主要是觀察澎湖城鄉韌性演習優缺點，提供相關建議。

「榕之屋」旁的百年老榕，市府則強調一定保留。（記者葛祐豪攝）

美軍直接觀察澎湖城鄉韌性演習，落實駐澎美軍傳聞。（記者劉禹慶攝）

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