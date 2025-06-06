永安3款無刺鱸魚料理包 主攻上班族

根留農村青年葉雙維（右）與永安區保寧社區共同開發鱸魚水產加工品。（高市農業局提供）

2025/06/06 05:30

保寧社區與興達港區漁會攜手發表 免除繁瑣烹調處理過程

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕高雄市永安區保寧社區與興達港區漁會昨天攜手發表「無刺鱸魚寶寶丁」、「鱸魚漢堡排」、「鱸魚湯料包」等三款創意料理包，免除繁瑣烹調處理過程，打入忙碌上班族、高齡團膳等市場，讓鱸魚料理不再是總舖師專利。

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無刺鱸魚寶寶丁 適合蒸煮煎烤

農業局說，「無刺鱸魚寶寶丁」是由興達港區漁會HACCP水產加工廠協助社區研發產品，適量輕巧包裝，適合一般蒸煮煎烤等烹調方式，提供有副食品需求的家庭更便利的選擇。

鱸魚漢堡排 全年齡層都可食用

「鱸魚漢堡排」則是適合全年齡層食用的產品，符合高齡化人口增加趨勢，免除了繁瑣烹調處理過程，方便長者食用，未來可作為社區長者及學童的團膳菜單。

鱸魚湯料包 炒菜調理的好食材

另外，透過微波乾燥技術，將鱸魚、蔬菜等優質原料乾燥後製成便利的「鱸魚湯料包」，也是非常適合一般家庭主婦炒菜調理的天然好食材，尤其是新手媽媽也能在短時間內端出精緻料理。

保寧社區理事長黃瑞得指出，這次產品研發計畫提案青年葉雙維，曾協助興達港區漁會以「去刺虱目魚肚」產品取得比利時二○二四ITI風味評鑑三星殊榮。

此外，茄萣區光定、吉定里的第十六、十七號離岸堤逐漸下沉，民進黨籍立委邱志偉爭取水利署三千六百卅萬元經費到位，離岸堤補強工程已在五月開工，預計明年颱風季前完工。

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