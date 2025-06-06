為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永安3款無刺鱸魚料理包 主攻上班族

    根留農村青年葉雙維（右）與永安區保寧社區共同開發鱸魚水產加工品。（高市農業局提供）

    根留農村青年葉雙維（右）與永安區保寧社區共同開發鱸魚水產加工品。（高市農業局提供）

    2025/06/06 05:30

    保寧社區與興達港區漁會攜手發表 免除繁瑣烹調處理過程

    〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕高雄市永安區保寧社區與興達港區漁會昨天攜手發表「無刺鱸魚寶寶丁」、「鱸魚漢堡排」、「鱸魚湯料包」等三款創意料理包，免除繁瑣烹調處理過程，打入忙碌上班族、高齡團膳等市場，讓鱸魚料理不再是總舖師專利。

    無刺鱸魚寶寶丁 適合蒸煮煎烤

    農業局說，「無刺鱸魚寶寶丁」是由興達港區漁會HACCP水產加工廠協助社區研發產品，適量輕巧包裝，適合一般蒸煮煎烤等烹調方式，提供有副食品需求的家庭更便利的選擇。

    鱸魚漢堡排 全年齡層都可食用

    「鱸魚漢堡排」則是適合全年齡層食用的產品，符合高齡化人口增加趨勢，免除了繁瑣烹調處理過程，方便長者食用，未來可作為社區長者及學童的團膳菜單。

    鱸魚湯料包 炒菜調理的好食材

    另外，透過微波乾燥技術，將鱸魚、蔬菜等優質原料乾燥後製成便利的「鱸魚湯料包」，也是非常適合一般家庭主婦炒菜調理的天然好食材，尤其是新手媽媽也能在短時間內端出精緻料理。

    保寧社區理事長黃瑞得指出，這次產品研發計畫提案青年葉雙維，曾協助興達港區漁會以「去刺虱目魚肚」產品取得比利時二○二四ITI風味評鑑三星殊榮。

    此外，茄萣區光定、吉定里的第十六、十七號離岸堤逐漸下沉，民進黨籍立委邱志偉爭取水利署三千六百卅萬元經費到位，離岸堤補強工程已在五月開工，預計明年颱風季前完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播