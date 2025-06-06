為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《屏東》屏東YouBike擴點 年底增至170站

    屏東YouBike電輔車十分受到歡迎，平均每天每輛被租借5.06次。（屏東縣政府提供）

    屏東YouBike電輔車十分受到歡迎，平均每天每輛被租借5.06次。（屏東縣政府提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike啟用超過二年，總計騎乘量突破三百五十六萬人次，並持續擴大服務範圍，前進內埔、崁頂、枋寮等鄉，今年規畫新設的四十個站點中，目前有二十四站正式啟用，預計全縣年底達到一百七十站。

    YouBike廣受屏東縣民歡迎，不斷有擴站呼聲，屏東縣府交旅處表示，今年擴大鄉鎮設站數持續向前，規畫新設四十站中，包括內埔天后宮、美和科大、崁頂車站、枋寮車站等二十四站已啟用，下半年度還規畫在南州、佳冬、麟洛、車城、恆春等鄉鎮新設十六個站點。

    交旅處統計，屏東YouBike從二○二三年二月啟用至今年五月，累積三百五十六萬兩千○廿六人次騎乘，最受歡迎前三個租借站點，以屏東車站四十九萬兩千八百一十二人次最多，其次是屏東轉運站廿五萬三千一百七十三人次，第三名屏東公園十七萬五千四百八十一人次。

    在車輛方面，目前共有一千九百○五輛自行車，其中六百六十五輛為較受歡迎的電輔車，普通自行車平均周轉率每輛每天被租借二．九八次、電輔車則為五．○六次。交旅處表示，騎去漁港看海，通勤、通學、遊玩、運動都十分方便，歡迎民眾來趟YouBike單車小旅行，盡攬屏東美景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播