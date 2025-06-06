《屏東》屏東YouBike擴點 年底增至170站

屏東YouBike電輔車十分受到歡迎，平均每天每輛被租借5.06次。（屏東縣政府提供）

2025/06/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike啟用超過二年，總計騎乘量突破三百五十六萬人次，並持續擴大服務範圍，前進內埔、崁頂、枋寮等鄉，今年規畫新設的四十個站點中，目前有二十四站正式啟用，預計全縣年底達到一百七十站。

YouBike廣受屏東縣民歡迎，不斷有擴站呼聲，屏東縣府交旅處表示，今年擴大鄉鎮設站數持續向前，規畫新設四十站中，包括內埔天后宮、美和科大、崁頂車站、枋寮車站等二十四站已啟用，下半年度還規畫在南州、佳冬、麟洛、車城、恆春等鄉鎮新設十六個站點。

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交旅處統計，屏東YouBike從二○二三年二月啟用至今年五月，累積三百五十六萬兩千○廿六人次騎乘，最受歡迎前三個租借站點，以屏東車站四十九萬兩千八百一十二人次最多，其次是屏東轉運站廿五萬三千一百七十三人次，第三名屏東公園十七萬五千四百八十一人次。

在車輛方面，目前共有一千九百○五輛自行車，其中六百六十五輛為較受歡迎的電輔車，普通自行車平均周轉率每輛每天被租借二．九八次、電輔車則為五．○六次。交旅處表示，騎去漁港看海，通勤、通學、遊玩、運動都十分方便，歡迎民眾來趟YouBike單車小旅行，盡攬屏東美景。

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