《屏東》每月5次 屏東5.6萬學子喝鮮奶

屏東縣續推「班班喝鮮乳」政策，本週已開喝。（屏東縣政府提供）

2025/06/06 05:30

縣府補助367校學生每週一次 加上營養午餐每月至少一次 為孩子營養加分

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「班班喝鮮乳」中央政策臨時喊停，但屏縣有近九成以上學校盼續辦，屏東縣政府決定續推，並從本週起開喝，每月五次，從幼兒園到縣立高中，共逾五．六萬名學生受惠，學生開心說「冰冰的鮮奶很好喝！」。

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屏東縣長周春米指出，「班班喝鮮乳」政策，縣府因應中央政策調整重新規劃，強化全縣兩百一十七所學校的冷鏈保冷設備，讓鮮乳、豆漿可以在品質穩定、保持新鮮的情況下，順利配送到每一位孩子手上。

周春米表示，感謝縣議會的支持，讓這項好的政策可以持續推動，本週起，屏東全縣從公立幼兒園、國中小到縣立高中的學生，每週都能至少喝到一瓶鮮乳或豆漿，「這幾天看到孩子們開心地拿著牛奶，一口一口喝下去，真的好感動！」；除了每週喝一次鮮乳，加上營養午餐每個月提供一次，一個月至少喝五次，為孩子們營養加分，也力挺在地酪農。

九成以上學校盼續辦 本週起開喝

屏東縣府教育處說明，中央的「班班喝鮮乳」政策，是針對公立國小及附幼學生，屏縣當時即自籌經費，加碼提供國高中及鄉鎮幼兒園每週喝一次鮮奶，該政策今年中央暫停執行後，教育處統整縣內學校意見，結果有近九成以上學校都有續辦意願，因此決定續推「班班喝鮮乳」。

教育處統計，班班喝鮮乳政策，統計有四所縣立高中、三十六所國中、一百七十八所小學、一百○七間國小附幼及四十二間鄉鎮幼兒園，合計三百六十七校、共五萬六千六百一十八名學生受惠，補助學生每週喝一次鮮奶或豆漿，加上原來學校營養午餐就訂有「每月至少提供一次乳品」的契約，因此學生們每月至少可喝到五次鮮奶或豆漿。

補助608萬元供各校購置冷藏設備

為了讓學生都可以喝到鮮奶、豆漿，而不是保久乳，縣府也依各校需求，補助購置保冰袋、保冰箱、電冰箱等冷藏設備，總經費約六百○八萬元；在設備到位、鮮奶招標採購完成後，本月二日起開喝，一學期飲用經費約兩千一百萬元。教育處表示，配送廠商配合各班學生人數協助分裝，減輕學校負擔，縣府也會持續督導廠商配送情形，確保學生都能喝得健康又安全。

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