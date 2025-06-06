《台東》長照CC阿嬤自學繪畫 展出畫文創作

台東迦南護理之家住民ＣＣ阿嬤透過作畫找回人生熱情。（記者黃明堂攝）

2025/06/06 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕原本排斥長照機構生活的「ＣＣ阿嬤」 ，在台東基督教醫院迦南護理之家照護團隊的建議下，拿起畫筆作畫，無師自通不到一年的時間畫出精彩的銀髮人生。東基精選卅幅作品，月底前在盼望樓地下二樓放射腫瘤科藝廊展出。

六十七歲的ＣＣ阿嬤前年九月入住迦南護理之家，一開始不僅適應困難，不信任服務人員，幾乎整日臥床。在社工、牧師、護理師、照顧服務員、營養師、醫師等跨專業團隊照護及陪伴下，逐漸走出房間參加靜態活動，閒暇之餘翻閱書籍，不經意地在紙上勾勒書中人物模樣，再配上一小段自己的感想及延伸小故事，開啟了「畫文創作」，令工作人員驚豔。

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阿嬤說，用什麼畫與畫什麼都依照自己當下的心意，沒有設限，但最喜歡畫的是女性人物。迦南護家護理長林宗瑩表示，「禪繞畫系列」的每幅女性人物都像是奇幻宮廷人物，線條交錯卻層次分明，圖案獨特又富想像力。

她在五樓中庭花園裡，看著三角梅、扶桑花、紅竹等色彩繽紛的花草掉落了可惜，拾起並乾燥處理後，花瓣成了女仕的裙擺、紅竹葉片是長髮，再配上色筆勾勒的臉部表情與背景，人與自然融合的畫作就此產生，發展出「戶外採集創作」系列。

林宗瑩表示，許多長輩面對身體老化、環境轉換與人際孤立的挑戰，生命逐漸走入靜默與退縮，ＣＣ阿嬤用巧妙的雙手創作，重新找回對人生的熱度。

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