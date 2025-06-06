《台東》台鐵花東回饋點數調高 立委：還是不便民

台鐵將從6月23日起漲價，但對花東居民提供會員點數最高8倍優惠。（記者黃明堂攝）

2025/06/06 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕行政院昨天指示台鐵調整「花東會員點數優惠方案」，將回饋幅度提升至平日八倍、假日五倍，立法委員莊瑞雄及陳瑩表示，政府此舉代表確實聽見花東人民的聲音，回饋方案雖有進步，但不便民的老問題依舊，像是折扣要透過會員點數認證、於下次搭乘才可使用、排除身分證為Ｕ、Ｖ開頭非設籍花東的出生者，整體還是不夠便民，希望台鐵再精進，以便提供更優質的回饋方案。

假日5倍 相當於票價最高打92折

行政院於四月七日核定台鐵票價調整方案，自六月廿三日起調漲票價，自強號台北至台東票價將自現行七八三元調升至九三六元。台鐵原於五月廿八日宣布花東票價優惠方案，讓申辦台鐵會員的花東居民，回饋點數平日乘上五倍、假日三倍，相當於票價最高打九五折，引發台東人不滿，揚言北上抗議。交通部昨天在行政院院會宣布調高為平日八倍、假日五倍，相當於票價最高打九二折。

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莊瑞雄指出，此次調整後，點數回饋來回最多可折約一四四元，確實比原方案更優惠一點，但是與實際漲幅仍有不小的落差。此外，這樣的補貼模式，依然存在「非即時」、「需先負擔高票價、事後獲得補償」的設計盲點，對於長輩、數位落差族群與偶爾搭乘者來說，依然不夠友善、不夠直接。

立委籲不應排除旅外的花東人

陳瑩直言，雖然可以看到交通部朝提高降價的方向努力，但折扣與漲價幅度不成比例！對於長期缺乏便利交通運輸的花東居民而言，仍存在未體恤交通不便的漲價剝奪感，也呼籲交通部，適用對象不應排除身分證字號開頭為Ｕ、Ｖ的民眾，他們是台東人、花蓮人，因工作、求學而旅居外縣市，台鐵漲價的衝擊，不應再加重他們返鄉的負擔！

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