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    身高120公分「中大小巨人」！陳攸華開發學習平台 玩遊戲學英文

    身高僅一百廿公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華（前排中），率學生梁駿佑（後排左起）、麥棋鈊、范斐芃等人開發「EnterBook」英語學習平台，免費開放大眾使用。（記者楊綿傑攝）

    身高僅一百廿公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華（前排中），率學生梁駿佑（後排左起）、麥棋鈊、范斐芃等人開發「EnterBook」英語學習平台，免費開放大眾使用。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕學英文更有趣！個人化數位學習領域權威、身高僅一百廿公分的中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華，與業者產學合作，率領研究團隊開發「EnterBook」平台，透過數位遊戲、繪本方式輕鬆學習英文，免費開放大眾使用。

    有「中大小巨人」之稱的陳攸華，率領中大學生梁駿佑、麥棋鈊、范斐芃、王傑昇，以「Just English就是會考英文」雜誌的教材為基礎，花費近一年開發出電腦及手機都能操作的「EnterBook」平台，目前內容適合國三到高二學生使用。

    陳攸華說明，EnterBook平台以閱讀為起點，透過射擊遊戲、配對遊戲幫助學習同義字及反義字，擴增英語字彙量，另用數位繪本結合圖像和情境，助學生理解抽象語法概念，更能藉反覆練習與積分制度，檢視學習成效。

    合作業者劉駿豪指出，後續將提供更多較簡單、適合國中生程度的文章至EnterBook平台，擴大適用對象，並舉辦競賽，鼓勵偏鄉國中及弱勢孩子學英文。

    陳攸華是先天性軟骨發育不全患者，但因此更加努力，陸續獲國內外傑出研究獎項。她希望能幫助其他身心障礙者發展英語專業能力，未來也願投身偏鄉與弱勢的教育推廣。

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