書審造假高中生 再被中山醫大取消錄取

台中市一名高中生上傳備審資料遭質疑不實，中國醫大召開臨時招生委員會後決議，將邀學生說明後再開會決定處置情況。（資料照，中國醫大提供）

2025/06/06 05:30

〔記者蘇孟娟、張軒哲、陳璟民／綜合報導〕台中市一名高中生上傳備審資料遭質疑不實，原錄取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等四校醫學系，陽明交大及台北醫大已取消其錄取資格，中山醫大昨開會後也取消錄取資格，中國醫大召開臨時招生委員會後決議，將邀學生說明後再開會決定處置情況。該生列名備取的長庚大學醫學系表示，已緊急召開招生委員會，結果發函甄選會及考生，不對外說明決議內容。

長庚醫列備取 系方開會結果不公開

該名高中生錄取陽明交大等醫學系後，在社群平台開心分享備審資料檔案，其中一項參加高中菁英盃辯論比賽獲「最佳辯士」資歷，遭質疑僅獲一場比賽的「優秀辯士」，疑涉不實，陽明交大及台北醫大均在四日開會決議取消該生錄取資格。

請繼續往下閱讀...

中山醫大校方昨也指出，考生上傳備審資料相關檔案須為資料正確性負責，評估部分資料確有疑義，決議取消該生錄取資格。

中國醫大今邀學生說明後再處置

中國醫大昨為該生召開臨時招生委員會，校方指出，會中決議讓學生有機會到校說明，今邀學生說明後，會召開正式招生會議決議相關處置。

學生就讀的高中表示，深感遺憾與難過，將持續關心陪伴學生並提供分科測驗報名資訊。

該生父親是診所開業醫師，昨取消下午門診，診所張貼聲明指出，身為父親此刻關懷孩子身心健康，同時提醒各界打擾看診會違反「醫療法」，盼外界自律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法