衛福部新規／攤商禁止摸錢又摸食物 先輔導後執法

衛福部前天公告修正「食品良好衛生規範準則」，增加多項新規，其中「摸錢又摸食物」禁令引發熱議。（資料照）

2025/06/06 05:30

〔記者邱芷柔、林志怡、林惠琴／台北報導〕為提升食品安全，衛福部食藥署祭出新規，首度將外送平台入法管理，並要求食品從業人員不得「摸完錢又摸食物」，如經限期改善不合格，依食安法可處六萬元以上、二億元以下罰鍰，引發熱議。衛福部長邱泰源昨表示，開始會以輔導為主，不影響現況；食藥署長姜至剛補充，輔導先行，等凝聚較大共識後才會執法。

根據主計總處統計，全台約有十二．五萬個攤販，其中超過一半從事小吃、食品與飲料業，由於不少攤商採一人作業，如何落實成為挑戰。

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消基會董事長鄧惟中肯定政策方向，認為處理現金後不應直接接觸食物是基本食安常識，支持政府推動。不過他也提醒，雖可接受預留輔導期，但仍需有明確稽查與落實時程，「政府常提四平八穩的口號，是否落實，才是關鍵」。

衛福部食藥署前天公告修正「食品良好衛生規範準則」，增加多項新規，其中「摸錢又摸食物」禁令引發關注，許多小攤商認為不可能再另聘人員收錢。

邱泰源強調，一開始會以輔導為主，希望賣東西的找錢過程多注意，至於相關稽查，還在研議中。姜至剛補充，「不是不教而殺」，政策將以輔導先行，等凝聚共識後，才會進入實際執法階段，現階段重點是宣導與建立共識，將與地方衛生局協調稽查標準，也鼓勵業者發揮創意，例如透過自助找零、使用夾具、電子支付等方式，降低交叉污染風險。

持續與公協會、攤商溝通

姜至剛表示，「輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好」輔導期沒設時限，會持續與公協會、攤商溝通，等凝聚共識後才啟動執法，初期以限期改善為主，強調「不是為了罰，而是希望共好」。

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