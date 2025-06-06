為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    衛福部新規／攤商禁止摸錢又摸食物 先輔導後執法

    衛福部前天公告修正「食品良好衛生規範準則」，增加多項新規，其中「摸錢又摸食物」禁令引發熱議。（資料照）

    衛福部前天公告修正「食品良好衛生規範準則」，增加多項新規，其中「摸錢又摸食物」禁令引發熱議。（資料照）

    2025/06/06 05:30

    〔記者邱芷柔、林志怡、林惠琴／台北報導〕為提升食品安全，衛福部食藥署祭出新規，首度將外送平台入法管理，並要求食品從業人員不得「摸完錢又摸食物」，如經限期改善不合格，依食安法可處六萬元以上、二億元以下罰鍰，引發熱議。衛福部長邱泰源昨表示，開始會以輔導為主，不影響現況；食藥署長姜至剛補充，輔導先行，等凝聚較大共識後才會執法。

    根據主計總處統計，全台約有十二．五萬個攤販，其中超過一半從事小吃、食品與飲料業，由於不少攤商採一人作業，如何落實成為挑戰。

    消基會董事長鄧惟中肯定政策方向，認為處理現金後不應直接接觸食物是基本食安常識，支持政府推動。不過他也提醒，雖可接受預留輔導期，但仍需有明確稽查與落實時程，「政府常提四平八穩的口號，是否落實，才是關鍵」。

    衛福部食藥署前天公告修正「食品良好衛生規範準則」，增加多項新規，其中「摸錢又摸食物」禁令引發關注，許多小攤商認為不可能再另聘人員收錢。

    邱泰源強調，一開始會以輔導為主，希望賣東西的找錢過程多注意，至於相關稽查，還在研議中。姜至剛補充，「不是不教而殺」，政策將以輔導先行，等凝聚共識後，才會進入實際執法階段，現階段重點是宣導與建立共識，將與地方衛生局協調稽查標準，也鼓勵業者發揮創意，例如透過自助找零、使用夾具、電子支付等方式，降低交叉污染風險。

    持續與公協會、攤商溝通

    姜至剛表示，「輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好」輔導期沒設時限，會持續與公協會、攤商溝通，等凝聚共識後才啟動執法，初期以限期改善為主，強調「不是為了罰，而是希望共好」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播