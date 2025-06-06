1至3月行人交通事故 中市17死最多／交部道安統計整體交通死亡人數 台南市83人最高

今年一到三月道安統計，台中市高達十七名行人死亡。圖為中市警方日前執行學區行人正義大執法。（資料照）

2025/06/06 05:30

〔記者吳亮儀、蘇金鳳、洪瑞琴／綜合報導〕交通部昨天公布今年一月到三月的道安統計，台中市依舊蟬聯各縣市「行人地獄」之都，高達十七人死亡；整體交通死亡人數則以台南市最多，高達八十三人死在台南市區交通上。

台灣交通安全問題一直被詬病，許多縣市政府遲難改善市區交通和行人安全問題。今年第一季的「卅天行人死亡人數」統計，台中市有高達十七人死亡，與去年同期持平。

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台中市常常位居行人安全表現最糟糕城市，素有「行人地獄之都」惡名，但市政府遲遲未改善；而台南市今年首季整體交通死亡人數也是各縣市最糟糕，高達八十三人死在台南的交通，甚至較去年同期增加廿一人死亡。

另外，「行人安全」狀況也在惡化，今年一到四月份的行人廿四小時內死亡（A1事故）人數有七十五人，也較去年增加四人，成長五．六％。不過整體A1事故死亡有稍微下降廿三人，但仍累計五四六人死亡。

台中交通到底出了什麼問題？台中市議員出身的交通部長陳世凱表示，「台中市的行人安全問題的確要特別關注，就我了解，內政部補助了台中市人行道、路口改善相當多的經費，但行人死亡數仍偏高，這得要研究一下」。

中市：已改善63處易肇事路口

台中市政府交通局長葉昭甫表示，今年三月行人事故死亡四人，皆為高齡族群，肇因多屬行人未依標誌或標線穿越道路與穿越道路時未注意左右來車；中市去年已改善六十三處易肇事路口，今年持續設置綠底行穿線（綠斑馬）、增設標線型人行道、設置行人專用或早開時相、增設行人專用號誌、增設行穿線照明燈及增設行人庇護島等措施。

南市：3管齊下精進道安

南市交通局表示，今年第一季A1事故以高齡、自撞及機車較高，主要肇因為分心、未依規定減速及闖紅燈。道安團隊從高風險族群、違規型態、肇事熱點提出精進作法，包括易肇事路段口見警率、高風險路口路型優化及宣導提升用路人風險意識。

陳世凱指出，交通部已針對無照駕駛、車輛不讓行人肇事致人死傷等修法加重罰則加速進行，「無照肇事重罰修法、不停讓行人致死或重傷的修法都會在六月底送件給行政院」，會加快腳步處理。

今年第一季道路交通安全惡劣都市

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