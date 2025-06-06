政院加碼 台鐵花東會員購票回饋點數5到8倍／點數可折抵票價及網購鐵路商品

台鐵推出花東會員優惠措施，花東居民享有5倍和8倍購票點數回饋。（記者吳亮儀攝）

2025/06/06 05:30

〔記者吳亮儀、鍾麗華／台北報導〕因應本月廿三日票價調漲，台鐵公司推出「花東會員優惠措施」，設籍花蓮縣或台東縣的會員旅客將可享購票點數倍數回饋優惠。行政院昨天宣布，花東居民回饋點數優惠將調高，假日調整為五倍、平日達八倍，點數折抵後相當原票價九五折、九二折；台鐵也公布使用方式和注意事項。

評估將宜蘭、屏東納入優惠

交通部次長伍勝園表示，推估回饋加碼後，預算將增至約一．四億元，另外對於宜蘭及屏東是否納入，也將會持續評估。

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台鐵公司原本的優惠回饋方案為假日三倍、平日五倍。如今調整為假日五倍、平日則達八倍。台鐵公司表示，只要訂票人為台鐵會員，且訂票人及乘客都設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至台東大武間的對號列車車票者，可在訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動。

點數可折抵票價、網購鐵路商品

經審核符合資格者，乘車後最高可享八倍點數回饋優惠，點數累積無上限，可折抵票價及網購鐵路商品，最多可折抵五十％票價。平日（週一至週四及補班日）每五十元消費原獲一點，加倍後可獲得八點，相當票價九二折優惠。假日（週五至週日、國定假日及其前一日）每五十元消費原獲一點，加倍後可獲得五點，相當票價九五折優惠。

台鐵公司表示，旅客申請參加活動後，車票將轉為實名制車票。另為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務。

台鐵公司表示，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，視為無票乘車，須補票並加收五十％票款，原票回饋點數將被收回，且不得辦理退票。

行政院長卓榮泰昨在院會拍板台鐵花東優惠加碼，並表示將加速核定未來四年的「TPASS行政院通勤月票執行計畫（二○二六至二○二九年）」TPASS二．○計畫，持續提升公共運輸運量，均衡城鄉區域發展。

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