為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    政院加碼 台鐵花東會員購票回饋點數5到8倍／點數可折抵票價及網購鐵路商品

    台鐵推出花東會員優惠措施，花東居民享有5倍和8倍購票點數回饋。（記者吳亮儀攝）

    台鐵推出花東會員優惠措施，花東居民享有5倍和8倍購票點數回饋。（記者吳亮儀攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者吳亮儀、鍾麗華／台北報導〕因應本月廿三日票價調漲，台鐵公司推出「花東會員優惠措施」，設籍花蓮縣或台東縣的會員旅客將可享購票點數倍數回饋優惠。行政院昨天宣布，花東居民回饋點數優惠將調高，假日調整為五倍、平日達八倍，點數折抵後相當原票價九五折、九二折；台鐵也公布使用方式和注意事項。

    評估將宜蘭、屏東納入優惠

    交通部次長伍勝園表示，推估回饋加碼後，預算將增至約一．四億元，另外對於宜蘭及屏東是否納入，也將會持續評估。

    台鐵公司原本的優惠回饋方案為假日三倍、平日五倍。如今調整為假日五倍、平日則達八倍。台鐵公司表示，只要訂票人為台鐵會員，且訂票人及乘客都設籍花蓮縣或台東縣，購買起、迄任一站位於花蓮和平至台東大武間的對號列車車票者，可在訂票後、付款前申請參加「會員點數倍數送」活動。

    點數可折抵票價、網購鐵路商品

    經審核符合資格者，乘車後最高可享八倍點數回饋優惠，點數累積無上限，可折抵票價及網購鐵路商品，最多可折抵五十％票價。平日（週一至週四及補班日）每五十元消費原獲一點，加倍後可獲得八點，相當票價九二折優惠。假日（週五至週日、國定假日及其前一日）每五十元消費原獲一點，加倍後可獲得五點，相當票價九五折優惠。

    台鐵公司表示，旅客申請參加活動後，車票將轉為實名制車票。另為確保系統穩定，取票管道目前僅限各車站售票窗口及多功能自動售票機，「台鐵e訂通」App暫不提供行動車票取票及分票服務。

    台鐵公司表示，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，視為無票乘車，須補票並加收五十％票款，原票回饋點數將被收回，且不得辦理退票。

    行政院長卓榮泰昨在院會拍板台鐵花東優惠加碼，並表示將加速核定未來四年的「TPASS行政院通勤月票執行計畫（二○二六至二○二九年）」TPASS二．○計畫，持續提升公共運輸運量，均衡城鄉區域發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播