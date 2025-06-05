73歲林劉燕雲 彰安國中補校全勤畢業

拿到「全勤獎」的林劉燕雲，用「好像升官」形容每天上學雀躍的心情。（學校提供）

2025/06/05 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕「為了讀書圓夢，我等了六十一年！」七十三歲的林劉燕雲即將從彰安國中補校畢業，三年來天天風雨無阻上課，拿下全勤獎。她表示，因家境清寒而失學，剛就讀國中一年級時，孫子已經念國二了，老師還鼓勵孫子說：「不要輸給阿嬤！」

彰安國中將於下週二（十日）舉辦日校暨補校畢業典禮，歡送近二百位畢業生，今年從補校畢業的同學有九位，其中有四位是阿嬤級，包括林劉燕雲、七十二歲的班長趙珠雀、六十八歲的蔡莊美桂和六十七歲的張妍甄。另有五位來自印尼、越南的台灣媳婦，她們三年來每晚花三小時上課，從數學到英文，彼此互相扶持、培養深厚情誼。

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「我孫子念國二，我念國一，老師還鼓勵孫子不要輸給阿嬤！」林劉燕雲說，三年前看到就學訊息馬上報名，連孫子也成了學伴。她回憶，小時候家裡窮得連初中報名費都付不起，為此哭了好幾天，如今能補回這段遺憾，她心裡只有滿滿的感謝。

另一位七十二歲的趙珠雀則說，當年一學期只要廿元註冊費，家裡卻交不出來，為了躲避老師處罰，她漸漸不敢去學校。這次在朋友鼓勵下重新報名，終於和就讀國三的孫子一起畢業。補校畢業生中的蔡莊美桂，白天在經營成衣代工，晚上再趕來學校上課，她說，就像在經營自己的事業，雖辛苦但值得。

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