為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    73歲林劉燕雲 彰安國中補校全勤畢業

    拿到「全勤獎」的林劉燕雲，用「好像升官」形容每天上學雀躍的心情。（學校提供）

    拿到「全勤獎」的林劉燕雲，用「好像升官」形容每天上學雀躍的心情。（學校提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「為了讀書圓夢，我等了六十一年！」七十三歲的林劉燕雲即將從彰安國中補校畢業，三年來天天風雨無阻上課，拿下全勤獎。她表示，因家境清寒而失學，剛就讀國中一年級時，孫子已經念國二了，老師還鼓勵孫子說：「不要輸給阿嬤！」

    彰安國中將於下週二（十日）舉辦日校暨補校畢業典禮，歡送近二百位畢業生，今年從補校畢業的同學有九位，其中有四位是阿嬤級，包括林劉燕雲、七十二歲的班長趙珠雀、六十八歲的蔡莊美桂和六十七歲的張妍甄。另有五位來自印尼、越南的台灣媳婦，她們三年來每晚花三小時上課，從數學到英文，彼此互相扶持、培養深厚情誼。

    「我孫子念國二，我念國一，老師還鼓勵孫子不要輸給阿嬤！」林劉燕雲說，三年前看到就學訊息馬上報名，連孫子也成了學伴。她回憶，小時候家裡窮得連初中報名費都付不起，為此哭了好幾天，如今能補回這段遺憾，她心裡只有滿滿的感謝。

    另一位七十二歲的趙珠雀則說，當年一學期只要廿元註冊費，家裡卻交不出來，為了躲避老師處罰，她漸漸不敢去學校。這次在朋友鼓勵下重新報名，終於和就讀國三的孫子一起畢業。補校畢業生中的蔡莊美桂，白天在經營成衣代工，晚上再趕來學校上課，她說，就像在經營自己的事業，雖辛苦但值得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播