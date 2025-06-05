彰市彰南路庇護島 擬增高到40公分

今年四月彰南路這處庇護島接連被三輛車撞擊。（資料照）

2025/06/05 05:30

工務段研議提高高度 讓用路人看得更清楚

〔記者湯世名／彰化報導〕公路局彰化工務段為改善彰化市彰南路交通，進行道路工程，目前已接近完工，不料沿線路口處的行人庇護島，在一個多月來共被車輛撞擊四次，連標誌牌也被撞斷，其中更有一輛賓士車直接「騎」上庇護島，讓網友笑稱秒變「展示車」。對此，彰化工務段表示，將研議把沿線庇護島的高度，從現行二十公分提高為四十公分，讓用路人能有更清楚的視野，以降低再撞擊風險。

1個多月挨撞4次 標誌牌也撞斷

彰南路改善工程，主要是在十五處路口進行進行「偏心」車道及標線調整工程，也就是讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，並設置行人穿越線與庇護島。不料，彰南路一段二一五巷口的庇護島，四月十日短短二個小時連續被三輛汽車撞上，連交通標誌牌也被撞斷。

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本月二日，一輛輛賓士車沿彰南路往中山路方向行駛，行經彰南路一段一五一巷口要迴轉往中彰方向時，突然撞擊庇護島後直接「騎」上去，庇護島卡在賓士底盤下方，賓士車動彈不得，只得請來拖吊車協助，交通標誌牌也被撞斷，彰化警分局據報派員趕往現場處理。照片PO網有網友笑稱馬路三寶，也有人說庇護島只差不會旋轉，賓士車秒變展示車。

賓士撞上庇護島 動彈不得

公路局彰化工務段長廖志彬表示，彰南路十五處路口改善工程已接近完工，路口設置庇護島與行人穿越線是為了保護行人的安全，有鑑於沿線庇護島被車輛撞擊事件頻傳，他們研議把庇護島的高度，從現行二十公分提高為四十公分，以此來提高汽車駕駛人的視野，降低汽車撞擊庇護島的機率，但也可能有其他改善方案，將進一步研究定案後實施。

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