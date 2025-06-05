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    首頁　>　生活

    罷綠議員死亡連署 投檢：優先偵辦

    民進黨籍南投縣議員陳玉鈴（左二）、蔡銘軒（右二）遭罷免案，兩人秀出各有50人和66人連署前死亡，因陳玉鈴罷免案成立，南投地檢署將該案例為優先偵辦。（資料照）

    民進黨籍南投縣議員陳玉鈴（左二）、蔡銘軒（右二）遭罷免案，兩人秀出各有50人和66人連署前死亡，因陳玉鈴罷免案成立，南投地檢署將該案例為優先偵辦。（資料照）

    2025/06/05 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒遭罷免案，有一一六件死亡連署，二人都提出告訴，南投地檢署已啟動調查，其中因陳玉鈴罷免成案，將於七月十三日投票，檢調將該案列為優先偵辦，目前已調閱相關資料進行調查，希望本月份就能有結果。

    南投地檢署指出，罷免陳玉鈴、蔡銘軒案，在二階連署書送件後，其中由蔡宜助擔任領銜人的陳玉鈴罷免案，不符規定有一二五二人，包括連署前死亡有五十人，但合格人數則達七一三五人，超出法定連署人數五八八六人，因此罷免案成立，中選會已訂出七月十三日舉行罷免投票。

    至於蔡銘軒罷免案，雖也有六十六人連署前死亡，但因該案即使補件後仍不足法定人數而不成立。

    據了解，陳玉鈴罷免案死亡連署等疑案，檢調已索取相關資料進行調查中，希望趕在本月份就有結果。

    至於立委馬文君、游顥罷免案，南投縣選委會遭罷馬和罷游團體領銜人，向南投縣地檢署告發疑有比對民眾存檔筆跡，涉及個資濫用、違反個資法等情形。檢方表示，該案也已向行政單位調閱相關資料，由於公務機關公文都有電子軌跡可查詢，絕對秉持勿枉勿縱原則偵辦。

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