三峽車禍傷者 新北牙醫師公會無償醫療

2025/06/05 05:30

〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁發生四死十一傷重大車禍，新北市牙醫師公會發起「無償牙科醫療重建行動」，為傷者提供免費口腔重建照護及到宅服務，預估每位傷患可省下約十萬元醫療費用。

無償醫療發起人、新北市牙醫師公會理事林子盟表示，「當光照進來，黑暗就要離開」，牙醫師願意主動和家屬、孩子和傷者站在一起，共度難關。

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新北市牙醫師公會理事長溫世政指出，公會設立聯絡窗口，為傷者統籌醫療，無償項目包括全面口腔檢查、X光影像評估、創傷牙齒保存、修復與假牙重建，全程由專業牙科團隊執行與追蹤，提供每位傷者客製化治療與到宅服務。

溫世政說，傷者費用先由醫師負擔，預計每位可省下約十萬元醫療費用，需要協助的家屬可聯繫牙醫師公會：（○二）八九六一三七○六，轉接分機一六劉專員或二三李專員。

三峽區安溪國中發起十七校大合唱「手牽手」，五月廿九日聚集各校師生齊唱，老師協助錄製、拍攝、剪輯，端午連假趕工，歌曲六月二日上架，希望鼓勵傷者和家屬重拾生活的勇氣、撫平傷痛。

另外，車禍傷者面臨龐大醫療費用與漫長的復健之路，市議員呂家愷建議，社會局「好日子愛心大平台」應儘速成立專戶，幫助受害家庭減輕經濟負擔。

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