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    首頁　>　生活

    新北技藝界市長獎 191位國中生獲表揚

    新北市正德國中學生林立倫（左起）、邱芳暄與賴又瑄獲技藝界市長獎。（記者羅國嘉攝）

    新北市正德國中學生林立倫（左起）、邱芳暄與賴又瑄獲技藝界市長獎。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/05 05:30

    〔記者羅國嘉、賴筱桐／新北報導〕新北市一一三學年度「技藝界市長獎」昨天登場，一千五百多名國中生展開為期七天的技藝競賽，共有四四九位學生脫穎而出，其中一九一位競賽前六名學生由市長侯友宜頒發市長獎；教育局推出「新北頂尖人才永續獎學金」計畫，最高可獲得一○八萬元獎學金。

    頂尖人才 最高可獲108萬獎學金

    教育局長張明文表示，正德國中共四十六位學生獲獎，其中七人獲主題冠軍。奪得「基本電子應用」冠軍的學生林立倫立志挑戰全國技能競賽，他鼓勵學弟妹「每一次努力與堅持，都是邁向成功的關鍵」；九年級學生邱芳暄與賴又瑄分別在「觀賞植物栽培︱植物繁殖」及「花藝」主題摘冠。

    土城國中學生游曉涵由祖母撫養長大，生活清苦卻堅毅不屈，為照顧身體不佳的祖母，選擇就近升學，努力練習技藝，拿下「中式米食加工」主題第一名。

    另外，「二○二五年世界中學生U15運動會」台灣代表隊囊括廿四金、廿六銀、廿四銅共七十四面獎牌，其中新北市選手表現突出，總計包辦十九面獎牌。

    林口國中蘇柏陵在游泳男子組摘下二金二銀二銅，堪稱大贏家；同樣是游泳好手的新泰國中林芷妍，榮獲二銀二銅；有「小紀政」稱號的明德高中林子婕，克服參賽當天攝氏四度低溫，在田徑女子組一百公尺跨欄奪金。侯友宜昨天頒發廿九萬元獎勵金，勉勵小將們努力不懈、爭取榮譽。

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