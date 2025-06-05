新北新冠疫情增5成 上週9千人次就診

新冠疫情持續升溫，新北市衛生局提醒民眾落實防疫基本功，戴口罩、勤洗手。（衛生局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者羅國嘉、賴筱桐／新北報導〕國內新冠疫情升溫，新北市衛生局公布，第廿二週（五月廿六日至六月一日）新冠門、急診就診達八九七六人次，較前一週激增逾五成，腸病毒也蠢蠢欲動，衛生局呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩等防疫基本功。

53例重症 9成未曾接種JN.1疫苗

據統計，今年第廿二週新冠門、急診就診八九七六人次，較前一週上升五十四．九％，比去年同期的四五○六人次增加約一倍，五十三例重症多為六十五歲以上長者及慢性病患，其中九成未曾接種JN.1疫苗；此外，腸病毒門、急診就診六一四人次，較前一週下降九．六％，目前尚無公告腸病毒高風險區。

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陳偉杰︰應全面盤點防疫物資

市議員陳偉杰表示，新北市應全面盤點快篩試劑、口罩及藥品等防疫物資，制定應急調度機制。對於民眾「防疫疲乏」現象，應善用里長系統、多元管道，鎖定長者與慢性病患者等高風險族群，加強宣導防疫知識。

副市長劉和然指出，市府密切掌握疫情趨勢，目前全市有逾二百家醫療院所提供疫苗接種服務，超商與社區藥局快篩試劑供貨穩定。

衛生局長陳潤秋說，目前新冠疫苗存量充足，呼籲年滿六個月以上尚未接種的民眾儘速施打，尤其已接種一劑且間隔六個月的六十五歲以上長者等三類高風險對象，應再接種第二劑。

防腸病毒 人潮聚集處應強化消毒

另外，陳偉杰提到，端午連假結束，恐加劇腸病毒傳播，建議強化百貨公司、親子館、室內遊樂場等人潮聚集場域的清潔消毒，並對學校、托嬰中心、補習班等機構，以及五歲以下嬰幼兒重症高風險群，提供充足防疫物資與指引，協助家長掌握腸病毒重症前兆、就醫及轉診資訊。

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