龍子女入學 新北福和、永和國中候補破百

二○一二年龍年生育潮威力影響，永和國中有二百多位候補。（新北市教育局提供）

2025/06/05 05:30

新生招生爆滿 福和候補到125名 永和更達200多位 教育局將增班因應

〔記者黃子暘／新北報導〕去年生肖龍年效應不再，出生人數創歷史新低，但二○一二年龍年生育潮，仍反映在國小升國中階段。新北市議員張維倩、許昭興指出，「龍子龍女」升學潮造成永和區福和、永和國中七年級新生招生爆滿，福和國中候補到一二五名，永和國中有二百多位候補。教育局長張明文表示，已增加班級數因應，將依據各校報到結果彈性調度。

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中和9里可就讀 永和家長陳情

張維倩表示，中和區秀山等八里、中安里屬於自由學區，可就讀原學區或免遷戶籍就讀明星學校福和、永和國中，以往新生可順利候補入學，今年卻收到家長陳情，上述二校候補人數破百，經與教育局協商，預計福和國中增設二班、永和國中增設三班因應；然而受到少子女化影響，增班之後未來學生數仍可能變少，市府應有配套措施。

許昭興︰應研擬適當入學資格排序

許昭興說，有永和戶籍的學子候補到一百八十多號，要求教育局研擬適當入學資格排序，保障在地戶籍學子權益。

張明文回應，受龍年影響，去年、今年全市都有增班情況；一一三學年度七年級新生為八萬○七四七人，共增設八十三班普通班，一一四學年度依據今年四月國小提送的國中新生名冊推估，市立國中將新增約九十四班普通班，實際增班數仍要等七月中旬新生報到、編班作業完成才能確定。

張明文強調，少子女化趨勢可以計算，因應未來教學需求，每班人數仍有下降空間，適度提升教學品質。

114學年度 市立國中新增94班普通班

教育局說明，現行原則為優先保障永和區戶籍學生入學永和、福和國中權益，設籍永和區學生完成報到後，才開放尚有缺額的學校，招收中和區鄰近學區學生，以維持學區資源合理配置，學生就近入學。

經教育局初步估算，一一四學年度將有廿一所國中可能額滿，其中包括板橋區中山國中等，實際額滿與否，仍要等六月下旬報到完成才能確認。

教育局補充，因應一一四學年度國中七年級新生人數增加，已訂定市立國中普通班增班經費補助計畫，協助各校盤點教室空間、人力資源與課程，彈性調整編班數量；市府將依據各校報到結果與量能，啟動彈性調度機制，並持續關注學齡人口變化趨勢，適時檢討學區資源配置與班級規劃。

二○一二年龍年生育潮威力影響，福和國中候補到一二五名。（新北市教育局提供）

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