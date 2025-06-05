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    《花蓮》防強降雨 花蓮市加強抽水站整備

    近日受鋒面影響，各地降下豪大雨，花蓮市公所加強抽水站整備工作。（市公所提供）

    近日受鋒面影響，各地降下豪大雨，花蓮市公所加強抽水站整備工作。（市公所提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕近日受鋒面影響，台灣各地降下豪大雨，中央氣象署也對花蓮地區發布特報，花蓮市公所加強抽水站整備工作，市長魏嘉彥昨前往萬壽抽水站視察機組運作情形，確保水利設施皆能正常運作，落實防汛整備。

    市公所工程隊長洪國山指出，萬壽抽水站有四座抽水機組，機組若同時運作，每秒可抽取廿立方公尺的水量，再搭配電動撈汙機、攔汙柵、電動閘門等，可在汛期間迅速發揮抽水救災功能。

    洪國山說，花蓮市包括明禮、萬壽、國盛、三仙溪、國強、福興、中正、菁華等簡易抽水設備等，及南濱舊抽水站和南濱新建抽水站共十座抽水站，工程隊透過區域排水監控系統，掌握美崙溪水位，隨時做好進駐抽水站的準備，此外也備有十二座移動式抽水機，供低窪、易淹水地區的預布整備，將發生災情的可能性降至最低。

    魏嘉彥提醒市民，若家戶門前排水溝上有放置盆栽植物，或被垃圾及落葉所覆蓋，籲請大家配合將盆栽移至其他適當地點，以保持排水暢通；至於清溝時經常發現水溝內堆積大量菸蒂、落葉或垃圾，甚至還有飲食商店前水溝有油垢結塊或殘存菜渣、飯粒等情形，防汛工作須由人人做起，期盼共同維護環境的衛生與安全。

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