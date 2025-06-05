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    首頁　>　生活

    《花蓮》花蓮玉里文旦著果率差 爭取現金救助

    公所、縣府、農改場專家現場勘災，確認文旦受災超過20%，符合天然災害現金救助標準。（玉里鎮公所提供）

    公所、縣府、農改場專家現場勘災，確認文旦受災超過20%，符合天然災害現金救助標準。（玉里鎮公所提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮河東的東豐里是玉里文旦主要產地，但今年春季因低溫時間長，文旦開花少，發生著果率差，鎮公所農業課邀集花蓮農改場勘災，確認受災面積超過廿％，將爭取天災現金救助。

    花蓮縣文旦生產面積超過一千公頃，其中玉里東豐文旦就有將近三百公頃，不過今年四月份花蓮南區乾旱少雨，春雨不明顯，加上天氣較冷，四月份文旦花季過後，文旦農民發現文旦小果果實有著果不良的情況，經過農友向玉里鎮公所農業課通報後，花蓮縣府農業處邀請包括花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組到場勘查。

    花蓮農改場專家勘查發現，受災的廿五公頃文旦果園，著果率比正常年度少了廿％，已達到現金救助標準；縣府農業處長陳淑雯說，將提報農業部爭取天然災害現金救助，降低農民損失。

    鎮長龔文俊說，農友如果發現農作物因為天災造成生長異常，除了主動向鎮公所農業課通報，也可在手機下載農業部的「農產業天然災害現地照相」APP，下載後可拍攝GPS定位照片、確認地籍後儲存上傳，可佐證種植及災害事實，希望第一時間掌握災情。

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