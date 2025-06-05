《花蓮》花蓮松浦火化場冒黑煙 民怨「祖先的味道」

松浦火化場冒黑煙，玉里鎮公所允諾已提報計畫改善空氣汙染防制過濾設備。（縣議員哈尼‧噶照提供）

2025/06/05 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玉里鎮松浦火化場因為爐體老舊，使用柴油的火葬設施常常發生冒黑煙，被居民酸是「祖先的味道」！昨在縣議會引發議員抨擊；玉里鎮公所昨表示，今年已提案三千五百萬元改善計畫，爭取內政部經費支持，若可獲中央補助七五○萬元、縣府補助兩千萬元，其餘由鎮公所自籌，已準備進行公開上網招標。

去年火化581名先人 僅次於吉安

花蓮縣全縣有四處公立殯葬火化場，分別設在吉安、鳳林、瑞穗、玉里，屬於鄉鎮公所的公共造產，四座火化場去年度共火化四二○○多位先人，其中玉里松浦火化場除了花蓮南區玉里、富里、卓溪三鄉鎮之外，還會有池上、關山、長濱等台東民眾前來，去年共火化五八一名先人，在花蓮的服務量僅次於吉安。

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縣議員哈尼．噶照批評，去年就接獲松浦居民反映，火葬場焚燒時煙霧沖天，空氣污染都沒有改善，影響附近居民生活品質，居民只好在網路上自嘲：「每天聞祖先的味道」、「有人在那邊取暖」、「有烤肉味」？「問問你們縣長啊」！民眾的批評就是對花蓮施政效率的警訊，到底何時有具體解決方案？

玉里鎮公所表示，松浦火化場從一九九○年啟用，如要徹底解決老舊問題，需透過興辦事業計畫拆除重建，最快改善的方式是加裝空氣污染設施，今年初提報計畫向內政部「殯葬設施量能提升計畫」補助，加裝空氣污染防制過濾設備，如能爭取到中央補助至該計畫最高上限七五○萬元，縣府匡列預算兩千萬元，鎮公所自籌款七五○萬元，即可盡快改善空污問題。

爭取加裝空污設施過濾設備改善

縣府民政處說，松浦火化場三年前地震後曾有補助一千多萬元修復，去年因A爐設備滴油起火燃燒、電氣設備故障，C爐鼓風機故障，兩個火化爐而無法使用，目前只剩B爐可以使用，需辦理汰換火化爐具及空氣污染防制設備，目前內政部補助尚待中央核定。

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