《宜蘭》宜蘭凱旋國小前行人優先區 限速20公里

宜蘭縣凱旋國小前道路，是全縣首處行人優先區，限速20公里。（記者王峻祺攝）

2025/06/05 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行人交通安全設施條例去年十月上路，宜蘭縣政府今年選定宜蘭市凱旋國小前方的縣政二街，試辦全縣首處行人優先區，車輛行經時車速不得超過廿公里，並且禁止按喇叭，縣府將持續監測成效，作為其他地點的設置依據。

位於宜蘭縣政中心內的凱旋國小，每逢上下課時段，家長接送區易發生人車衝突，縣府交通處相中此處試辦行人優先區，新設標線和人行道，也規定車輛進入後限速廿公里，相關設施已完成。

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縣府指出，凱旋國小行人優先區設置後，已請顧問公司到場監測成效，會持續至七月，透過具體數據呈現，若發現缺失再對症下藥，試辦成效將作為縣內其他地點設置評估的重要參考。

附近陳姓住戶說，宜蘭市縣政二街是學區，周邊住戶多，非上下學尖峰時段，駕駛車速都較快，設置行人優先區可保障學童安全，一般行人也能受惠，對此樂觀其成。

行人優先區以行人步行為優先，車輛駕駛人須緩速通過，必要時應停車等待行人，如果在此處超速，依違反道路交通管理處罰條例開罰，一般超速最重可處二千四百元罰鍰，嚴重超速最重可處三萬六千元。

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