《宜蘭》見證兩國情誼 斯洛伐克雕塑矗立南方澳 豆腐岬揭幕

班紐夫斯基紀念雕塑品重達五百公斤，透過海運從斯洛伐克運送來台。（記者江志雄攝）

2025/06/05 05:30

紀念大冒險家班紐夫斯基來台250週年慶 雕塑品不設基座 直接用銲接融入地景

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昔日歐洲大冒險家斯洛伐克籍的班紐夫斯基，在一七七一年曾搭船來台，他從宜蘭蘇澳上岸。他的家鄉為了紀念班紐夫斯基登陸台灣二五○週年，透過海運致贈紀念雕塑品給宜蘭，昨天在蘇澳鎮南方澳豆腐岬揭幕，啟動跨越時空的情誼。

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班紐夫斯基30歲從蘇澳上岸 停留10多天

班紐夫斯基生於一七四一年，卅歲那年搭船從蘇澳登陸台灣，在岸上停留十多天期間，與噶瑪蘭族接觸，以日誌形式記錄所見所聞，成了台灣與斯洛伐克接觸的起點，更為兩地文化互動播下種子。相隔兩個世紀後，宜蘭國際童玩藝術節一九九九年開始邀請斯洛伐克民俗舞蹈團隊來台演出，今年又有佛仙卡兒童民俗舞團受邀，持續深化當年締結的緣分。

紀念雕塑品由斯洛伐克特納瓦省府委託藝術家創作，五月下旬已送抵宜蘭，被置於班紐夫斯基登陸地點附近的南方澳豆腐岬帆船訓練基地，特納瓦省省長Jozef Viskupi專程率團來台出席揭幕儀式。

宜蘭與斯洛伐克互動密切 深化彼此緣分

宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、我國外交部總領事林暉程、特納瓦省省長Jozef Viskupi、派駐台灣的斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾等人，共同為班紐夫斯基雕塑品揭幕，見證歷史性一刻。林茂盛期許宜蘭與斯洛伐克在經濟、觀光、教育領域有更密切互動，為宜蘭開啟更多元的國際交流機會。

班紐夫斯基紀念雕塑品採用鍍錫青銅製成，高三．一二五一公尺，重約五百公斤，以斯洛伐克特納瓦省、宜蘭蘇澳各自的代表性植物橡樹葉與金花石蒜為設計意象，象徵文化交融，作品完工後，千里迢迢地從斯洛伐克運抵台灣。

此外，雕塑品也有裝設背光照明，寓意雙方在文化交流中互相照亮、彼此扶持，值得一提是雕塑品不設基座，直接用銲接融入地景，藉以凸顯宜蘭與斯洛伐克的緊密關係。

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