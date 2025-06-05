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    首頁　>　生活

    竹縣改制自強高工 明年首屆招生

    2025/06/05 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府規劃的高中就學五大方案中，唯一位在溪南地區的自強國中改制完全中學案，正式訂名為「新竹縣立自強工業高級中等學校」（簡稱自強高工），並附設國中部，增建校舍工程經費三．七億元，近日上網招標，預計明年八月完成教學大樓，一一五學年度招收第一屆新生五至六班。

    教育局長楊郡慈表示，自強國中改制為完中經過評估，盤點未來學生人數、剩餘教室及校園空間後，預計增建一棟廿間教室新大樓，工程預計六月決標後動土，明年八月完工後，全校規模五十二班，其中高中規劃設置電機與電子群及化工群。

    六家、湖口高中 都增實驗班

    另外，六家高中一一四學年度新設生醫科學實驗班將招收新生一班卅五人，結合台大生醫園區、陽明交大、清大等資源。湖口高中一一四學年度高中與國中獨立分校後，高中將新增三班普通班，含一班AI實驗班，待校舍二期工程完成，將再增設資訊科兩班和設計科一班。兩校預計六月七、八日召開招生說明會。

    文興國中預計一一六學年度改制為文興高中附設國中部，高中一個年級將招收五到六班，國中部一個年級十六班。竹北實驗高級中學上月工程招標，預計一一五學年度招收第一屆新生四班八十人，採雙語國際教育，以資訊科學、人文醫學為課程主軸。

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