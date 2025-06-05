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    少子化減班 竹市議員籲普降班級學生數

    因應少子化浪潮，關埔國小已從原本每班卅五人調降到每班卅二人。（資料照）

    因應少子化浪潮，關埔國小已從原本每班卅五人調降到每班卅二人。（資料照）

    2025/06/05 05:30

    國小所有年級每班減為28人 教育處︰朝此方向調整

    〔記者洪美秀／新竹報導〕少子化浪潮來襲，新竹市議員蔡惠婷昨在議會質詢提到，竹市去年小一新生相較上一個年度已減少十一班，今年小一新生因尚未編班，還不知道會減少幾班，但像竹科園區附近已有國小新生今年只剩一班，竹市已受少子化影響，籲市府超前因應，為免超額教師暴增，除小一新生從廿九人降為廿八人，其他年級在重新編班時，也應全面調降班級學生人數，以紓緩超額教師壓力，並提升教師班級經營品質。

    去年小一新生 比上個年度減少11班

    對此，市府教育處長林立生提到會朝此方向調整，目前關埔國小已從原本每班卅五人調降到每班卅二人，而一般學校一一四學年度的小一新生也調降為每班廿八人，至於其他年級的班級人數是否也調降，將視整體狀況調整，會提前檢討及滾動因應。

    關埔國小原每班35人 今年調降為32人

    蔡惠婷說，少子化會影響一個學校的班級數，每間學校的教師員額，是根據班級數來編定，以竹市的標準，一個班級編制一．六老師員額。如果班級數減少，老師就會出現超額，必須輔導介聘到他校任教。她舉彰化縣為例，在一一一學年度的時候預測往後六年的國小趨勢，便做了教育政策的調整，包括將每班從教育部規定的廿九人降為廿八人，且總量管制學校比照辦理，維持廿八人且不增班。

    蔡惠婷說，教育處宣佈一一四學年會降回廿八人，卻只有一年級新生才實施。建議教育處今年暑假趁二年級升三年級、四年級升五年級要重新編班時，也一起降為廿八人。明年度再降二、四、六年級為廿八人。用兩年時間完成六個年級的班級人數調降，穩定各校班級數，讓教師減壓、提升教學品質。

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