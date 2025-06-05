中斷16年 苗市觀音道路展開修復

苗栗市新英里觀音道路，因風災中斷十六年，獲農業部農村發展及水土保持署台中分署補助三百七十九萬餘元修築。 （苗栗市公所提供）

2025/06/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市新英里觀音道路，為新英、南勢兩里居民通行便道，但因風災中斷了十六年，致兩地里民通行得多繞六、七公里路程。經地方爭取，獲農業部農村發展及水土保持署台中分署補助三百七十九萬餘元展開修築，預計九月初完工。

苗栗市新英里觀音道路，可通連苗廿八線及聯大路，長久以來為新英里、南勢里兩地里民通行往來的便道，但因颱風造成道路塌陷，中斷了十六年，導致兩地里民通行得多繞六、七公里路程，地方爭取盼能協助修築，恢復通行。

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苗栗市長余文忠於去年時任議員期間，接獲地方陳情，與議員鄭碧玉、楊明燁、徐筱菁、許櫻萍，邀縣府農業處、水利處、交通工務處等單位會勘，確認該道路屬農政單位管理的村里聯絡道路，但其中也涉及私人土地。

余文忠上任市長後，透過協助取得地主同意書並提報計畫，再由縣府農業處爭取獲農水署台中分署補助三百七十九萬餘元，改善工程於二日開工，項目包含邊坡擋土牆、箱涵、水泥混凝土路面約一百六十一公尺、寬約五公尺，預計九月初完工。新英里長邱鎮堂表示，感謝公所、縣府及中央協助，及林田春、林田萬、吳琦瑛、李應德等四位地主同意施工，讓地方盼了十六年的道路得以恢復通行。

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