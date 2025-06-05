竹南山佳出土陶器 文史界籲「指定」文資

調查團隊在竹南山佳挖掘出陶器，文史工作者盼建構新台灣史、陶瓷史。（鄧淑慧提供）

2025/06/05 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮山佳里於一九八○年代，發現地表出土不少石器與陶器的史前遺址，引起文史工作者關切；台灣陶文化協會曾邀請苗栗縣政府文化觀光局與當地地主現勘，希望爭取設立遺址公園並持續探勘。苗縣府文觀局自去年委託團隊調查後，今年陸續挖出完整陶器，讓文史工作者相當振奮，盼山佳遺址能進入「指定」為文化資產程序，加以保護與研究。

保存史前文化 爭取設遺址公園

苗縣府文化觀光局文化資產科表示，山佳遺址當年由發現者謝登祥帶回部分標本後，其子謝佳榮前往調查，發現可能是難得的史前遺址，後聯繫中研院史語所考古組陳仲玉、劉益昌前往勘查，陸續發現不少陶質標本。縣府去年啟動調查研究，包括歷史文獻蒐集、山佳考古遺址範圍與周邊地表調查、山佳遺址考古鑽探、考古試掘、考古學研究報告與評估報告撰寫等。

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文觀局︰試掘評估再邀專家討論

由於近期在試掘過程中陸續挖掘出相關文物，讓文史工作者感到振奮，苗縣府文化觀光局文化資產科表示，目前工作正在進行中，後續仍需由專業團隊針對挖掘出的文物進行檢測、研究及評估報告等工作，之後將依據報告內容召集專家學者討論後續處置。

台灣陶文化協會前理事長鄧淑慧表示，中研院研究團隊曾至該處挖掘五個點，但並未挖掘出完整陶器，不過縣府委託團隊在距離中研院團隊約一公尺之差地方，發掘到完整的陶器以及文化層，可說為三千年前製陶的重要大聚落。

鄧淑慧說，苗栗縣迄今仍無「指定」的遺址受到文化資產的保護，期盼這次發現可加緊文資腳步，讓山佳遺址能夠進入「指定」的程序，受到保護與研究。

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