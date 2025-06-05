基隆海洋廣場將整修 議員憂雨遮破壞美感

基隆海洋廣場視野開闊，吸引許多民眾賞海景，市議員擔心設雨遮和街道家具會讓美感打折。（記者盧賢秀攝）

2025/06/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市西岸國門廣場與東岸郵輪廣場改建完成，成為基隆市觀海辦活動的場域，中段的海洋廣場使用十五年，部分鋼構和設施鏽蝕，市府追加六百萬元預算檢測結構安全，並設置遮蔭、街道家具等設施，但多數議員認為海洋廣場是開闊、觀海的好地方，設雨遮和街道家具會讓海洋廣場美感打折。都市發展處長謝孝昆允諾會謹慎評估遮蔭設施，召開工作坊或說明會等集思廣益，不影響觀海視野。隨後預算順利過關。

市府編600萬預算規劃設計

基市府都發處編列六百萬元海洋廣場更新再造的規劃設計費，謝孝昆指出，海洋廣場二○○九年開放至今超過十五年，臨海鹽分高加上多雨，部分木地板、鋼構雨遮、座椅、欄杆、照明相關設備都有老舊鏽蝕情形，十年前曾更新木地板及補強結構，近期民眾反映底下基樁安全有疑慮，附近城隍廟有傾斜現象，因此將委託專業廠商檢測下方結構基礎安全。

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同時將整合規劃行人友善通行空間（無障礙設施）、遮蔭街道家具（雨遮、欄杆、造型座椅）、夜間照明、景觀植栽及設施帶，串連近期完成的國門廣場、旭川河口平台、東岸郵輪廣場及施工中的「東岸郵輪串接平台」，讓民眾可以從火車站、轉運站悠閒地走到東岸平台。

市議員鄭文婷、吳驊珈、陳冠羽、張芳麗、秦鉦、鄭愷玲、宋瑋莉、何淑萍等人都反對設遮蔭設施，認為海洋廣場是開闊的地方，天氣好時很多人來看海、賞郵輪、吹海風，雨遮會讓海洋廣場美感打折，成為開闊美麗海景的障礙物，若沒經常維護也將成髒亂點。

都發處︰謹慎評估不影響視野

謝孝昆表示，定期檢測結構安全是必要的維護，會更謹慎評估遮蔭設施，召開工作坊或說明會集思廣益，好好設計造型，不影響觀海視野。隨後預算順利通過。

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