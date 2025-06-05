臺北民歌新浪潮 週六永康公園免費唱

2025/06/05 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕慶祝民歌邁入半世紀，台北市文化局推出的「臺北民歌新浪潮」本週五、六壓軸演出，週五晚間在四間音樂展演空間接力民歌經典表演；週六下午三點則在永康公園免費演出，為永康人本城市漫步區唱出另一種風情。

文化局表示，週五晚間「河岸留言西門紅樓」邀請董運昌與蘇來，以經典民歌重溫音樂黃金年代；「樂悠悠之口光復南」由林哲安、八十八顆芭樂籽、謝博安（form鹿衍人）以搖滾與獨立創作交織，展現台北作為新生代音樂創作基地的活力；「後台咖啡」由黑色珍珠DoReMi用音樂分享與民歌之間的共感故事；公館「PIPE Live Music」集結四位DJ陳涵、安豬、羅曼迪克、YU帶來「今夜我想喝醉、城市情歌派對」，以華語經典結合現代電音混音。

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週六下午與永康人本城市漫步區合作戶外專場，下午三點於永康公園免費民歌演出，邀請由跨領域頂尖演奏家組成的金秋大樂隊，展現爆發力十足的管樂演出，以及用清新療癒嗓音引領聽眾走進詩意旋律的藝人sulysalt，以真摯歌聲訴說城市、土地與生活情感連結的藝人嚴梵，讓台灣跨世代共同的青春記憶，響徹永康街。

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