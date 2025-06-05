北市國中技藝競賽 42人進軍全國賽

台北市教育局表示，本學年度國中合作式技藝課程共設十三職群，吸引五七二三位學生參與。（北市教育局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市國中技藝教育課程技藝競賽頒獎典禮暨成果展昨於松山家商舉行，涵蓋四十三職種、共八百六十三名學生參賽，有兩百六十六人獲獎，其中四十二人將代表北市參加全國技能競賽，現場同步展出學生課程學習與實作成果；教育局副局長陳素慧表示，市府已訂定獎勵計畫，全國賽金牌選手可獲市府與勞動部合計六萬元獎金。

萬華國中學生塗家萱榮獲照顧服務第一名，展現細節與衛生操作能力；景興國中陳寬在航空電子職種中脫穎而出，完成焊接與無人機組裝測試，他受訪時表示，因技藝課程接觸無人機與飛機修護後激發興趣，至今仍記得術科第一關「閃爍器焊接與測試」，考驗選手焊接並點亮LED，第二關「四軸旋翼機裝配與測試」，要求具備完整組裝與精準操作能力。

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食品製作職群由石牌國中陳榆瑾以出色實作經驗及穩定發揮獲第一名，憑藉平日的反覆練習與老師的細心指導，完成秤重、攪拌與麵團塑形作業。她坦言，獲獎當下既驚喜又感動，這場比賽不僅挑戰技巧，更是一次在壓力中學會堅持與冷靜的磨練。

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