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    首頁　>　生活

    台智光興訟恐成爛攤 簡舒培籲北市府解除母約

    2025/06/05 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市警用監視器傳輸費爭議，台智光不服市府解約，今年二月提出民事訴訟追繳四七七一萬餘元，民進黨議員簡舒培憂萬一訴訟失利，市府得連本帶利還錢，恐像前台北市長柯文哲一樣留下「北流爭議款」爛攤；她認為，警察局重新招標的費率明顯低於台智光，台智光已涉違反母約，市府應盡速研議解約。台北市長蔣萬安允諾一個月內盤點，審視相關合約條文。

    蔣萬安︰一個月內盤點審視合約

    蔣萬安去年三月宣布與台智光解除警察局監視器子約，警察局四月發文，但台智光回文否認合約終止；資訊局又在六月核定爭議期間3M費率從二一○○元降至一七六一元，台智光七月起每月發文催告支付差額，今年二月提起民事訴訟，要求支付去年四月至十一月的價差及利息共四七七一萬餘元。簡舒培說，萬一敗訴，連本帶利都必須給台智光，憂心成下一個「北流爭議款」。

    簡舒培指出，警察局備援系統去年底決標，由中華電信得標，3M費率一五○九元，台智光要求的費率是二一○○元；若與台智光解約改換中華電信，一年可省逾六八○○萬元；整個備援系統比台智光便宜，台智光恐違反二○一一年「台北市光纖網路委外建設暨營運案契約書」的優惠費率，市府應主張相關立場訴訟或協商，盡速解約。

    蔣萬安允諾一個月內盤點合約條文；法務局長連堂凱表示，警察局子約已終止，價金支付爭議現進入訴訟程序，在不侵害市府、市民權益前提下，協商也是一環，會檢視合約條文來主張相關立場。

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