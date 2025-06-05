為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    幼園狼師性侵39童 民代、民團促北市府道歉賠償

    台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，立委林月琴（右二）與北市議員洪健益（左二）、人本教育基金會要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。（林月琴國會辦公室提供）

    台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，立委林月琴（右二）與北市議員洪健益（左二）、人本教育基金會要求北市府應認錯、道歉、賠償、改過。（林月琴國會辦公室提供）

    2025/06/05 05:30

    控隨意認定證據不足 放任傷害更多孩子 教育局︰議處相關人員 提十大精進方案

    〔記者甘孟霖、謝君臨、劉詠韻／台北報導〕台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼童案，民進黨立委林月琴與北市議員洪健益、人本教育基金會昨天舉行記者會，指北市府在二○二二年七月七日接獲第一起通報案，隨意認定證據不足，讓狼師肆無忌憚，造成至少卅九名幼童受害，北市府應認錯、道歉、賠償、改過。北市教育局表示，已全面檢討並議處相關人員；社會局則強調，自始都積極服務，沒有延遲或被動提供。

    家長聲明︰孩子們求助均未通報

    幼兒園家長聯合聲明指出，孩子們陸續都有向園方多名老師反映，且二○二二年七月後，毛男已因涉犯妨害性自主罪被提告偵查，但老師們均未依法通報，甚至無視孩子的求助，導致毛男變本加厲，傷害更多孩子。

    提8訴求 盡力達成家長國賠請求

    記者會中提出八項訴求，包括就家長提出的國賠請求盡力達成協議；委請公正第三方調查市府違失並提出改善建議；對兒少性侵案件建立跨局處擴大調查機制；重大案件應成立由副市長或秘書長層級主持調查小組；本案未起訴或起訴後未成罪的部分犯行，仍應依兒少權法調查裁罰等。

    林月琴批市府5大缺失 踐踏童權

    林月琴指出，此案北市府有五大嚴重缺失，包括教育局未依法啟動通報與處理機制；調查未交由具調查權限與專業的人員執行；拒絕提供家長監視器畫面與調查結果；認定委員會審查標準不一、決策不透明；未提供受害孩童足夠的心理支持與協助。這不只是官僚怠惰，更是對孩子權益的踐踏。

    洪健益轟蔣市府 無法甩鍋卸責

    洪健益認為，台北市長蔣萬安應親自召開並主持跨局處檢討會議，並公開會議紀錄，市府無法甩鍋卸責，應徹底檢討並強化跨局處溝通協作機制，同時全面檢視與修正現行幼兒園監督與管理制度。

    教育局表示，相關人員已議處，並提出十大精進方案，也主動移送監察院調查；未來處理過程全委由外部專業委員辦理，幼兒性侵案疑似行為人即刻停職停聘，並擴大清查對象，蒐集更多調查證據，同時成立跨局處應變小組，由府級介入行政督導。對於部分受害者家屬遞交國賠請求書，後續將依法辦理。

    社會局︰自始積極服務 未延遲

    社會局表示，接獲第一起通報即啟動服務，由社工陪同受害人偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助等；案發後，向家長說明相關服務及流程，並建立專案服務，由家防中心社工、心理師，提供被害幼童及家長諮商服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播