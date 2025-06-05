中壢興國國小旁 興隆街拓寬通車

2025/06/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕創校卅一年的桃園市中壢區興國國小，四周道路因涉及私有地，尚有部分道路均未依照都市計畫道路寬度開闢，屬於瓶頸路段，會車不易，衍生人車爭道情形，市府去年底擇定辦理興隆街（興隆三街至永豐街）道路拓寬工程，已經完工通車。

市長張善政昨視察時說，新北市三峽區北大國小旁，日前發生七十八歲余姓老翁開車衝撞放學巷，釀成三死十二傷悲劇，興國國小旁道路雖不長，卻卡了十多年，拓寬後有助學童上下學的交通安全，不讓家長擔心。

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中壢區公所工務課長姚志儒表示，興國國小周圍的興隆街（興隆三街至永豐街），長度一四八公尺，涉及私有地，圍牆旁邊都停放車輛，導致學生上下學沒有足夠空間可以行走，原道路寬僅三．五至四．五公尺，會車不易，市府評估屬於中壢平鎮都市計畫道路，委由公所代辦拓寬工程至八公尺，總經費約四六六萬元。

中壢區長李日強說，工程內容包括設置實體人行道及行人穿越線，將人、車空間區隔；學校圍牆增設排水溝，加快排放豪大雨時水量，避免積淹水；人行道上新設六公尺高路燈，改善夜間照明；道路拓寬並協調台灣電力公司遷移電桿三支，增加車行空間，提升汽機車通行安全品質，未來將爭取經費拓寬興隆六街（永豐街至興隆三街）、興隆三街（興隆街至興隆六街）。

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