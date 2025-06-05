為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢興國國小旁 興隆街拓寬通車

    2025/06/05 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕創校卅一年的桃園市中壢區興國國小，四周道路因涉及私有地，尚有部分道路均未依照都市計畫道路寬度開闢，屬於瓶頸路段，會車不易，衍生人車爭道情形，市府去年底擇定辦理興隆街（興隆三街至永豐街）道路拓寬工程，已經完工通車。

    市長張善政昨視察時說，新北市三峽區北大國小旁，日前發生七十八歲余姓老翁開車衝撞放學巷，釀成三死十二傷悲劇，興國國小旁道路雖不長，卻卡了十多年，拓寬後有助學童上下學的交通安全，不讓家長擔心。

    中壢區公所工務課長姚志儒表示，興國國小周圍的興隆街（興隆三街至永豐街），長度一四八公尺，涉及私有地，圍牆旁邊都停放車輛，導致學生上下學沒有足夠空間可以行走，原道路寬僅三．五至四．五公尺，會車不易，市府評估屬於中壢平鎮都市計畫道路，委由公所代辦拓寬工程至八公尺，總經費約四六六萬元。

    中壢區長李日強說，工程內容包括設置實體人行道及行人穿越線，將人、車空間區隔；學校圍牆增設排水溝，加快排放豪大雨時水量，避免積淹水；人行道上新設六公尺高路燈，改善夜間照明；道路拓寬並協調台灣電力公司遷移電桿三支，增加車行空間，提升汽機車通行安全品質，未來將爭取經費拓寬興隆六街（永豐街至興隆三街）、興隆三街（興隆街至興隆六街）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播