《桃園》航空城安置街廓工區設護欄 救護車被擋

市議員游吾和質疑，航空城施工廠商以紐澤西護欄將道路封閉，影響安置街廓救災。 （游吾和提供）

2025/06/05 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城安置街廓工區五月卅日發生一起工人熱衰竭事故，救護人員到場時，工人已OCHA（沒有生命徵象），所幸送醫搶回一命；市議員游吾和昨在議會定期會總質詢時說，航空城工程有十個分標，由十家廠商施作，部分廠商在道路完工後，會以紐澤西護欄將路口封閉，阻礙安置街廓緊急救護，呼籲市府改善。

市府︰協調廠商調整護欄位置

市府工務局長汪在宙表示，航空城整體開發規模大、界面多、期程長，十個分標辦理開闢計畫道路、新建橋梁、公園綠地、滯洪工程、排水工程、污水工程、共同管道等工程，安置街廓工區都已規劃民眾進出動線，因部分安置街廓位於各分標邊界，涉及工地管理，為方便民眾進入，已協調各分標廠商邊界道路調整紐澤西護欄位置。

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議員建議開放必要道路 建置路標

游吾和表示，案發於上週五下午三點左右，海口里跟大海里交界處安置街廓發生工人熱衰竭，還好當天有會勘行程的人員發現救護車被擋，立刻將紐澤西護欄搬開讓車通行，幫助工人及時救回一命，但工區內無法衛星定位，又無路標指引，很難找到地點，建議開放必要的道路，儘速將優先開發區街廓的路標建置起來，並將路名、路標繪製詳細位置圖提供給警察局、消防局。

市府消防局長龔永信表示，民眾報案如遇地址不明確時，該局可透過內政部消防署「消防防災e點通APP」之一一九報案功能傳送定位點，或以視訊報案功能，由一一九發送網址開啟視訊畫面回傳影像，取得現場定位，勤務指揮中心也可藉由詢問電線桿、路燈、電箱編號定位座標實施救援。

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