《桃園》學校志工表揚 51人獲終身楷模獎

桃園市交通導護暨教育志工表揚大會，五十一人獲終身楷模獎，包含許瓊文（左起）、吳陳月妹、張靜珠、林志揚、許秀美等人。 （記者黃政嘉攝）

2025/06/05 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府昨在市立圖書館平鎮分館演藝廳舉辦交通導護暨教育志工表揚大會，共四一六位志工獲獎，其中五十一人獲「終身楷模獎」，由市長張善政頒發水晶獎座，服務時數最高的是教育類的桃園國小六十歲許瓊文，達五二三二小時。

60歲許瓊文 教育類服務5232小時最多

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終身楷模獎的交通導護類志工時數須滿二千小時，教育類志工須滿四千小時；許瓊文說，曾在美國生活，對公共服務感到熱忱，孩子念小學時，便投入校園志工，服務資歷達卅年，期間為百年桃小建立完備的志工大隊服務規章制度、多次接受委任承辦全市規模的志工進修研習活動，也是桃市校園志工輔導團，巡迴各校推廣閱讀，一起「服務、成長、學習」，為本身的第二人生開啟更多扇窗。

83歲吳陳月妹最年長 堅守導護26年

「看學生一天天長大很可愛。」年紀最大的受獎者為八十三歲忠福國小導護志工吳陳月妹，服務二○八○小時，她說，一九九九年忠福國小創校之初就到校服務，已廿六年，上下學車流量大，不管陰晴風雨，始終堅持導護崗位，照顧學童安全。

許秀美導護13年 籲顧自己再顧別人

觀音高中導護志工隊長許秀美今年六十三歲，擔任志工逾十三年，她表示，新北市三峽區日前重大傷亡車禍事件後，就叮嚀志工指揮交通時，要隨時注意道路狀況，不可分心，她站崗時曾轉身就跟車子對撞，呼籲「先顧自己，再顧別人」。

張善政說，近年國內外媒體都凸顯台灣「行人地獄」問題，受表揚的志工服務數千小時，真的是非常大的投入，日前三峽車禍事件，大家更體會到上下學安全、生命可貴，感激各位導護志工辛勞。

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