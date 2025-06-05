《桃園》壽山高中爆老師霸凌 傳20人想轉班

2025/06/05 05:30

數理資優班學生稱亂扣分數、言詞羞辱 教局︰校安通報 9日開校事會議

〔記者余瑞仁、謝武雄／桃園報導〕桃園市立壽山高中一年級數理資優班學生前天透過網路發聲，痛陳遭到數學老師情緒霸凌且不合理扣分，動輒言詞羞辱學生，該師近日還搞出「班上秩序表單」，要學生投票「誰上課表現不好」，卻無統計數字也不公布，學生公開表單網址「希望大家灌爆它」，更傳出班上有廿人想轉班，直陳不是沒有透過正常管道申訴，但「整個系統都在縱容」，只能透過網路發聲。

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學生質疑整個系統都在縱容

桃市府教育局官員表示，因學生具名檢舉遭到老師霸凌，校方昨完成校安通報，該局也責成學校查處檢討，督導校方妥適跟學生溝通，校方昨由學務主任入班向學生說明調查進度，將於九日召開校事會議討論處理此案。

學生在社群貼文直陳「這不是單一事件」，而是開學以來一直被數學老師情緒霸凌、亂扣分數；學生舉例，學校規定八點十分才算遲到，該師八點前點名，沒到就扣分，還用「打掃沒掃好、上公民課講話、態度不好」，跟數學課無關的事情「扣數學分數」。

學生還說，該師常在班上當眾羞辱學生，有同學被罵「你成績倒數，就是個廢物」、「什麼都做不好，你就沒救了」、「你們讀社會組還來上數A，我就亂教，受得了的就繼續上啊」。同學們曾向校方、教育局投訴，主任來班上說「會給交代」，結果「我們連被聽見的機會都沒有」。

學生表示，最近該師還搞出「班上秩序表單」，要學生投票「誰上課表現不好」，說要以此作為獎懲依據，卻沒說如何統計，也不公開結果，根本是想黑箱作業整肅平常敢發聲的人。

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