為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》壽山高中爆老師霸凌 傳20人想轉班

    2025/06/05 05:30

    數理資優班學生稱亂扣分數、言詞羞辱 教局︰校安通報 9日開校事會議

    〔記者余瑞仁、謝武雄／桃園報導〕桃園市立壽山高中一年級數理資優班學生前天透過網路發聲，痛陳遭到數學老師情緒霸凌且不合理扣分，動輒言詞羞辱學生，該師近日還搞出「班上秩序表單」，要學生投票「誰上課表現不好」，卻無統計數字也不公布，學生公開表單網址「希望大家灌爆它」，更傳出班上有廿人想轉班，直陳不是沒有透過正常管道申訴，但「整個系統都在縱容」，只能透過網路發聲。

    學生質疑整個系統都在縱容

    桃市府教育局官員表示，因學生具名檢舉遭到老師霸凌，校方昨完成校安通報，該局也責成學校查處檢討，督導校方妥適跟學生溝通，校方昨由學務主任入班向學生說明調查進度，將於九日召開校事會議討論處理此案。

    學生在社群貼文直陳「這不是單一事件」，而是開學以來一直被數學老師情緒霸凌、亂扣分數；學生舉例，學校規定八點十分才算遲到，該師八點前點名，沒到就扣分，還用「打掃沒掃好、上公民課講話、態度不好」，跟數學課無關的事情「扣數學分數」。

    學生還說，該師常在班上當眾羞辱學生，有同學被罵「你成績倒數，就是個廢物」、「什麼都做不好，你就沒救了」、「你們讀社會組還來上數A，我就亂教，受得了的就繼續上啊」。同學們曾向校方、教育局投訴，主任來班上說「會給交代」，結果「我們連被聽見的機會都沒有」。

    學生表示，最近該師還搞出「班上秩序表單」，要學生投票「誰上課表現不好」，說要以此作為獎懲依據，卻沒說如何統計，也不公開結果，根本是想黑箱作業整肅平常敢發聲的人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播