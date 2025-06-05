《大罷免潮》張善政稱惡罷 綠籲「善罷」守護民主

第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉團隊開始第三階段罷免藍委宣傳，志工站路口舉標語，向民眾宣傳罷免投票。 （罷免立委涂權吉團隊提供）

2025/06/05 05:30

議員質疑張在同溫層享受 罷免是憲政賦予公民救濟權利

〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕全國各地「大罷免」國民黨立委活動如火如荼進行中，桃園市長張善政前天回應國民黨團總召林政賢質詢時認為是「惡罷」，對此，民進黨議員李光達昨質詢則指張「在同溫層享受」，李強調大罷免不是死人造假的罷免連署、不是惡罷，是憲政賦予公民救濟權利，是一張一張簽署出來的善罷。

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李光達說，誠如立委林俊憲講的「善罷才能治百病」，所以現在國民黨、民眾黨立委比較無聲息（形容低調），因為各罷團第二階段連署已經過了卅一席，包括涉案停職的新竹市長高虹安，善罷才能守護中華民國台灣的民主自由，才能讓台灣更好，這是善罷甘休。

李光達表示，台北市議員苗博雅說得很好，面臨罷免一定會有壓力，被罷免者才會在市場、街頭展現笑容問好、送面紙，但是台灣人沒那麼傻，因為藍白黨團過去一年在國會的表現，亂擋預算，刪除二七五億元、凍結三七五億元、亂撒二千三百億元，導致中央對地方的一般補助款受影響，被刪了六三六億元，他希望大罷免大成功，台灣加油，桃園加油。

罷團站路口舉標語 宣傳罷免投票

桃市罷團方面，六個選區罷免藍委的第二階段連署，月前都完成送件，其中，第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick說，團隊剛開始起步第三階段罷免藍委宣傳，志工持續站路口、舉標語看板，向民眾宣傳罷免投票，之後會辦街頭宣講及配合民代相關座談活動宣傳。

第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊發言人吉媽表示，距離安全門檻份數仍為一五○○份，尚有連署書持續整理造冊中，若確定通過二階，會立刻啟動三階相關活動，已開始盤點志工人力、討論街頭宣講內容、加強志工訓練等。

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