台中長億高中蔡威弘、謝秉學 繁星上醫學系

中科實驗高中學生陳竑憲（右）與李昀珊（左），分別錄取第一志願台大醫學系及陽明交大醫學系。（中科實中提供）

2025/06/05 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕大學繁星推薦醫牙學系暨個人申請放榜，台中市立長億高中蔡威弘、謝秉學，三年前放棄就讀台中一中，選擇留在長億直升，二人以醫學系為目標，順利錄取中國醫藥大學和高雄醫學大學醫學系，成為創校卅三年來首次考上醫學系的學生；中科實驗高中陳竑憲與李昀珊則分別錄取台大醫學系、陽明交大醫學系，寫下創校以來最佳升學紀錄。

長億高中秘書羅榮福表示，蔡威弘、謝秉學國中就在長億國中部就讀，會考時原可錄取台中一中，但是兩人選擇就近直升高中，三年來成績都名列前茅，維持在全校前一％，學測也考出好成績，蔡威弘順利錄取中國醫藥大學醫學系，謝秉學也錄取高雄醫學大學醫學系。

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校長盧世傑則表示，兩人是學校創校卅三年來，首次錄取醫學系的學生，此優異成績是師生共同努力的成果。

中科實中 2人上醫學系

中科實驗高中學生陳竑憲與李昀珊，兩人求學按部就班、學習專注且認真，此次分別錄取台大醫學系、陽明交大醫學系，另外還有學生錄取台大法律系、清大電機工程學系等頂尖學系，成績亮眼。

台中長億高中蔡威弘（右三）、謝秉學（左三）分別錄取醫學系，成為學校創校首次錄取醫學系的學生。（長億高中提供）

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