新冠重症全國第一 中市衛局︰施打疫苗增5倍

2025/06/05 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕新冠疫情有升溫現象，市議員張廖乃綸、黃馨慧昨天在市議會質疑，根據統計，台中市今年累計新冠重症一○五人、全國第一名，讓民眾擔心不已，而基層診所、藥局卻接連傳出抗病毒藥物缺貨、快篩劑缺貨，民眾擔心會不會又重現藥局「排隊抗疫」，疾管署還預估，六月底、七月初疫情將達到最高峰，要求衛生局要早點因應。

累計重症共105人

衛生局長曾梓展表示，新冠疫情的確升溫，台中市四月單月重症十例，五月底有四十二例；雖然目前台中市施打率是六都第五，因四月就發現疫情蠢蠢欲動，開始推動打疫苗，從過去的一星期四百、五百人，此波升溫後，五月份一週已增加到二千位民眾要施打，增加四、五倍 ，這二個月加強衛生所及各醫療院所也推類似快打站，提供更快更方便的疫苗施打。

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施打率六都排第五

市議員張廖乃綸表示，根據疾管署統計，今年累計截至四日為止，台中市新冠併發重症累計病例數高達一○五人，台北市四十九人、新北五十六人、桃園五十八人、高雄六十七人及台南四十三人，是六都最高且高出很多，要求加強宣傳，並儘快跟中央聯繫，補足抗病毒藥物及快篩劑。

議員黃馨慧表示，衛福部說快篩劑會陸續趕工製作、鋪貨到超市及連鎖藥局通路，但全市二八四間藥局，連鎖藥局只佔二成，其他八成藥局庫存掛零？難道要一家一家藥局去碰運氣？

曾梓展則表示，抗病毒藥都是足夠，但快篩劑不夠，中央已一星期補七十萬劑快篩，台中市的重症病人數雖是第一名，但是重症死亡是六都第五，代表台中醫療及醫生很專業，及早把可能成為重症納入治療。

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