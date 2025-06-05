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    民雄頭橋水患 盼設大型抽水機解決

    牛稠溪嘉義縣民雄鄉金興村段消坡塊被沖至出水口，地方要求移置。（記者蔡宗勳攝）

    牛稠溪嘉義縣民雄鄉金興村段消坡塊被沖至出水口，地方要求移置。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/05 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉金興村「金世界」社區鄰近牛稠溪，因地勢低窪，早年易有水患，近年經整治後大幅改善，但去年七月凱米颱風肆虐，仍造成災情，金興村辦公室昨在活動中心召開凱米災後重建及整治研商會議，向縣府及水利署第五河川分署提出增設大型抽水機、清除高灘地等訴求，縣府及五河分署允諾積極處理，解決水患問題。

    建議五河分署儘快清淤牛稠溪

    縣議員林淑完、金興村長何建明及上百位鄉親昨在會議提出訴求，指去年凱米颱風造成金興村頭橋區域排水、滯洪池護岸及邊坡損壞，頭橋區域排水多次滿溢，必須靠移動式抽水機支援，但因抽水量太少，無法解決滿溢水患，應儘速增設大型抽水機；牛稠溪河道高灘地面積愈來愈大，河道明顯變小，對通洪造成嚴重影響，建議儘快清淤；原堆在河道轉彎處的消坡塊則被沖至出水口，應吊移至適當地點。

    縣府水利處水利工程科長陳彥儒說，頭橋區域排水採重力方式排至牛稠溪，去年凱米颱風因水位高漲，無法採重力排水，緊急調動移動式抽水機支援，因興建大型抽水站需長時間進行規劃、設計，將先布建移動式抽水機，並已進行管線下地作業。

    第五河川分署正工程司葉人瑞表示，高灘地將委託廠商針對部分河段先進行疏浚；已針對堤防目測有疑慮處以透地雷達檢測，待結果出爐，再評估是否進入擴大檢測；消坡塊將再安排會勘。

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