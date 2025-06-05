COVID-19雲林4死 衛局籲快打疫苗

2025/06/05 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內COVID-19疫情升溫，根據疾病管制署資料，累計至上週雲林確診且併發重症有廿六例，其中有四例死亡。雲林縣衛生局在官網公布縣內提供快篩的醫療院所及販售家用快篩試劑藥局名單，呼籲六十五歲以上長者等高風險族群盡快接種JN.1疫苗，提醒民眾戴口罩、勤洗手做好個人防護，並盡可能配載口罩。

COVID-19疫情捲土重來，根據疾管署預估至六月下旬恐達高峰，單週最高就診人數可能上看十萬人，衛生局長曾春美指出，累計至上週雲林縣COVID-19確診併發重症有廿六例，其中有四例死亡，死亡四人年齡層都在六十歲以上且都沒接種疫苗。

請繼續往下閱讀...

曾春美表示，接種疫苗是預防COVID-19併發重症最有效方法，曾感染過或先前接種過疫苗所產生的免疫保護已逐漸衰退不足，縣內疫苗庫存充足，呼籲重症高危險群，包括六十五歲以上長者、患有慢性病等，請盡早接種疫苗。

曾春美進一步表示，衛生局在官網公布縣內提供COVID-19醫用快篩十六家醫療院所、五十三家販售家用快篩試劑藥局及卅一家口服抗病毒藥物合約機構名單，民眾可自行上網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法