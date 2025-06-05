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    防治登革熱 朝天宮周邊設病媒蚊誘殺桶

    雲林縣環保局環境衛生科長廖崇圜說，誘殺桶可以殺登革熱病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊卵粒、成蚊。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣環保局環境衛生科長廖崇圜說，誘殺桶可以殺登革熱病媒蚊白線斑蚊、埃及斑蚊卵粒、成蚊。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/05 05:30

    設置30個 可殺蚊卵、成蚊也飛不出去

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕中央與雲林縣府監測今年一至五月北港仍有發現埃及斑蚊幼蟲，雲林縣環保局在北港朝天宮周邊九個高風險區域設置病媒蚊誘殺桶，有效清除病媒蚊防治登革熱疫情發生。雲林縣衛生局強調，去年及今年截至上月縣內都沒有登革熱本土個案，但民眾仍要落實「巡倒清刷」防疫工作。

    今年1至5月均發現病媒蚊幼蟲

    國家衛生研究院經過三年監測，二○二四年確認埃及斑蚊跨越北迴歸線在雲林北港拓殖，埃及斑蚊與白線斑蚊都是傳播登革熱的病媒蚊，埃及斑蚊傳播力更強，中央及縣府啟動滅蚊計畫，今年國衛院與地方持續針對北港稽查，一至五月每個月都有發現埃及斑蚊幼蟲。

    環保局環境衛生科長廖崇圜指出，為了防止病媒蚊散布，環保局參考國衛院在南部縣市設置大型誘殺桶經驗，六月起在朝天宮周邊九個里，包括共榮、東華、光民、仁和、東陽、南安、中和、義民及賜福里，總巷共設置卅個誘殺桶。

    衛生局籲民眾落實「巡倒清刷」

    廖崇圜表示，誘殺桶為五公升容量的塑膠提桶，桶內放一公升清水誘蚊產卵，另在桶內裝設黏膠板，水裡放置藥劑，桶子上面蓋上紗網，可殺蚊卵，成蚊也飛不出去，環保局人員每週會派人巡檢，除觀察有無埃及斑蚊成蚊，也看病媒蚊數量有無增加，再視狀況加強周邊環境清消，找出孳生源。

    環保局長張喬維表示，登革熱預防最重要，要加強住家附近積水容器清除，誘殺桶是用來監測病媒蚊使用，請民眾不要任意移動或拿走；衛生局長曾春美則強調，呼籲民眾要落實每週巡查住家周圍積水容器，積水倒掉不讓蚊蟲樂孳生，保持環境整潔，刷洗容器內壁清除蚊卵。

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