台鐵高雄車站商業大樓招商 傳僅1家投標

2025/06/05 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租招標案昨截止，傳出最終僅「一家」業者投標。台鐵表示今天（五日）會說明。

台鐵高雄車站雲朵天棚去年十二月啟用後，立刻成為人氣景點，外界關注車站兩側的商業大樓與旅館招商，其中商業大樓率先在三月七日公告招商，三月十七日辦說明會，昨天六月四日傍晚截止收件。

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三月招商說明會吸引卅四家廠商參加，直到六月三日止，台鐵陸續接到多家業者洽詢，但昨截止收件後，傳出僅「一家」投標。

台鐵將於今天（五日）依申請須知，進行資格標開標辦理資格預審，如果無人投標、會重新檢討廠商回饋意見進行招商條件調整，儘速辦理第二次招商公告。

如果申請人達兩家以上，會進行資格標開標辦理資格預審，如果僅有一家投標則不辦理資格標開標，會依規定宣告流標，再開第二次招標公告。

立委李昆澤分析，高雄車站主體剛完工，車站周遭相關建設還在整合，大商圈還沒法形成，致使業者觀望，建議市府與交通部須加強加快整合，台鐵則應針對廠商回饋意見、周圍環境做檢討，研議是否調整招商文件。

除高雄車站商業大樓招商，台鐵鳳山車站的開發大樓「空中鳳城」也進行第三度招商，六月廿六日截止收件，預計八月評選出最優申請人。

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