（高雄）迎接啤酒節 下酒菜網路票選開跑

高雄啤酒節暖場，下酒菜料理網路票選開跑，圖為去年啤酒節大會食堂人潮。（經發局提供）

2025/06/05 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二五高雄啤酒音樂節將於七月四日到六日舉辦。高市經發局昨宣布，搭配啤酒節推出的「下酒菜料理競賽」，即日起至六月七日展開第一階段網路票選，將選出十八店家進二階評審，邀民眾一起找出好味道。

即日起至6/7 上網每天可投10票

經發局長廖泰翔表示，高雄啤酒音樂節已成高雄夏天最具代表性的音樂盛會，去年在國內外巨星演出帶動下，創下八萬人次參與紀錄，進駐大會食堂的下酒菜優勝店家營業額更突破兩百五十萬元。

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道地台灣味、異國創意料理都有

今年音樂節在話題度與期待值達高峰下，下酒菜報名狀況相當踴躍，除歷屆曾獲優選進駐大會的老四川巴蜀麻辣燙、元榆牧場、法果子小串烤、王媽媽香豬捲外，還吸引多家知名飯店及餐館競逐，包含高雄英迪格酒店、高雄圓山大飯店、SUNMAI金色三麥、全海岸活蝦餐廳等，各自拿出高雄特色食材風味比拚異國創意料理。

寬寬整合行銷總經理陳功儒表示，為提供歌迷更完善的啤酒美食饗宴，今年除道地台灣下酒菜，還派出「假面螢幕夫妻檔」曾子余及梁舒涵，與瑞典混血小師弟Dylan，組成「越南美食特搜隊」前往啤酒消費大國「越南」尋訪下酒菜精髓。

經發局說明，下酒菜料理賽第一階段網路票選，即日起至六月七日下午十三時開放投票，民眾可透過LINE帳號登入網站，每天就有十張票可投給十間心儀店家，預定六月七日晚上十八時公布晉級名單，詳情可至官網查詢。

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