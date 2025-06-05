為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旅宿缺工5、6千人 僅觀光系1僑生入行

    旅宿業缺工，交通部觀光署表示，很多東南亞國家對來台實習管道仍不清楚，會加強聯繫宣導。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    旅宿業缺工，交通部觀光署表示，很多東南亞國家對來台實習管道仍不清楚，會加強聯繫宣導。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕旅宿業缺工粗估五、六千人，但現僅有一名觀光科系僑外生申請入行，原是重要人力來源的外籍實習生，又因假身分問題數量大減。交通部觀光署向勞動部爭取條件放寬，並加強東南亞機構對實習管道的了解，引介更多實習生來台。

    觀光署盼勞動部放寬條件

    勞動部去年八月開放僑外生從事旅宿業，但觀光相關科系僑外生僅一人提申請，非觀光系僑外生約十多人通過申請，獲審核外籍實習生約五百人以下，遠遠趕不上人力缺口。

    觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，找不到台灣人從事服務業，在勞動部開放外籍移工前，暫時仰賴僑外生及外籍實習生，但實習生拿到學分後就得回國，家境不錯的僑外生也難留，日本更積極搶台灣及外籍人力，學生留台比例不如預期。

    卓倩慧指出，今年缺工比去年更嚴重。原靠在台印尼實習生補足不少人力，但印尼政府發現，在台印尼實習生不少人並非大學制實習生，著手整頓，導致人力減少三分之二。旅宿餐飲及房務人力尚缺五成以上，訓練員工到獨當一面至少要半年至一年，希望開放移工來台年限能拉長為三至五年。

    觀光旅館月薪已逾4萬元

    至於旅宿低薪批評，卓倩慧坦言，一般旅館待遇拉低整體平均薪資，但就觀光旅館而言，房務或清潔員月薪多超過三．五萬元，加上獎金、加班、福利，可逾四萬，已經比疫前二．八萬元高許多。

    觀光署表示，將持續跟勞動部爭取放寬條件，如現有人力期限延長、放寬身分別等。署長周永暉表示，許多東南亞國家對實習管道較陌生，會透過外館加強聯繫，引介生來台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播