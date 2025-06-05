旅宿缺工5、6千人 僅觀光系1僑生入行

旅宿業缺工，交通部觀光署表示，很多東南亞國家對來台實習管道仍不清楚，會加強聯繫宣導。（資料照，勞動部雲嘉南分署提供）

2025/06/05 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅宿業缺工粗估五、六千人，但現僅有一名觀光科系僑外生申請入行，原是重要人力來源的外籍實習生，又因假身分問題數量大減。交通部觀光署向勞動部爭取條件放寬，並加強東南亞機構對實習管道的了解，引介更多實習生來台。

觀光署盼勞動部放寬條件

勞動部去年八月開放僑外生從事旅宿業，但觀光相關科系僑外生僅一人提申請，非觀光系僑外生約十多人通過申請，獲審核外籍實習生約五百人以下，遠遠趕不上人力缺口。

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觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，找不到台灣人從事服務業，在勞動部開放外籍移工前，暫時仰賴僑外生及外籍實習生，但實習生拿到學分後就得回國，家境不錯的僑外生也難留，日本更積極搶台灣及外籍人力，學生留台比例不如預期。

卓倩慧指出，今年缺工比去年更嚴重。原靠在台印尼實習生補足不少人力，但印尼政府發現，在台印尼實習生不少人並非大學制實習生，著手整頓，導致人力減少三分之二。旅宿餐飲及房務人力尚缺五成以上，訓練員工到獨當一面至少要半年至一年，希望開放移工來台年限能拉長為三至五年。

觀光旅館月薪已逾4萬元

至於旅宿低薪批評，卓倩慧坦言，一般旅館待遇拉低整體平均薪資，但就觀光旅館而言，房務或清潔員月薪多超過三．五萬元，加上獎金、加班、福利，可逾四萬，已經比疫前二．八萬元高許多。

觀光署表示，將持續跟勞動部爭取放寬條件，如現有人力期限延長、放寬身分別等。署長周永暉表示，許多東南亞國家對實習管道較陌生，會透過外館加強聯繫，引介生來台。

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