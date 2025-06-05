旅宿移工 勞長：3前提研議開放

交通部觀光署上週「代替」勞動部宣布旅宿業下半年開放引進移工。勞動部長洪申翰昨坦言，勞動部的確正在進行相關研商規劃。（記者李靚慧攝）

2025/06/05 05:30

〔記者李靚慧／台北報導〕交通部觀光署上週「代替」勞動部宣布旅宿業下半年開放引進移工。勞動部長洪申翰昨坦言，勞動部的確正在進行相關研商規劃，以三大原則檢討整體跨國勞動力政策，包括前提是避免影響本勞就業機會與為本勞加薪；但對於開放時程，洪申翰仍不願鬆口，強調跨國勞動力的主政單位還是勞動部，目前雖與觀光署交換意見，但沒有下半年開放的時間表。

避免影響本勞就業機會

立法院社會福利及衛生環境委員會昨邀請勞動部部長，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

洪申翰坦言，針對旅宿業開放引進移工，勞動部正在進行相關研商規劃，並以三大原則進行推動，一是避免影響本國勞工的就業機會，希望進而促成雇主為本勞加薪，提升勞動條件；二是希望產業可以有更充足的勞動力可運用，有助於企業雇主留才穩定人事；三是希望提升政府在聘僱移工的角色及功能，進一步確保保護移工權益。

他強調，服務業或旅宿業相對於製造業，其產業特性與勞動條件有許多不同之處，需要從更多面向來評估思考，但都不脫離以上三點原則，勞動部目前的確正進行評估，待研商完成後，就會向外界報告。

下半年開放？無特定時間表

但上週觀光署已表示，開放時程訂於下半年？洪申翰表示，目前有與觀光署交換意見，但跨國勞動力的主政單位還是勞動部，勞動部對於相關時程「不會拖延」，但目前並沒有設定特定的時間表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法